Una arrolladora España se luce ante Mali (97-58)

España volvió a exhibir este domingo la fuerza del colectivo en el que todas sus jugadoras anotaron y se dio un baño de confianza en su penúltima cita de preparación para el Mundial ante la selección africana (97-58) en Zaragoza gracias a un gran porcentaje desde el triple (64% de acierto).

La dupla de bases Iyana Martín y Maite Cazorla, con 13 y 12 puntos respectivamente, hizo vibrar al público del Príncipe Felipe y 'La Familia' continúa invicta en la preparación previa al Mundial de Berlín. Este domingo tendrá lugar la última prueba ante China.