Argentina, campeona del Mundial femenino al vencer a Países Bajos

La selección argentina femenina de hockey hierba se proclamó campeona del mundo por tercera vez en su historia al vencer a la de Países Bajos en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El título, conseguido ante el conjunto local en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, puso fin a 16 años de espera para Argentina, que había conquistado sus dos Mundiales anteriores en Perth 2002 y Rosario 2010. Sofía Cairó convirtió el penalti que selló la consagración argentina.

La final estuvo marcada por la igualdad y las escasas situaciones de gol. Países Bajos se adelantó en el marcador, pero Argentina no perdió el control del partido y encontró el empate en el último cuarto, cuando María José 'Majo' Granatto aprovechó un rebote tras un córner corto ejecutado por Agustina Gorzelany.

Con el 1-1 al término de los 60 minutos, el título se definió en los penaltis. Argentina se impuso por 3-1 y volvió a levantar la Copa del Mundo, en una reedición de la final de 2022, cuando Países Bajos había derrotado a las argentinas por 3-1.

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El equipo dirigido por Fernando Ferrara llegó a la final invicto, después de superar a Australia por 1-0 en semifinales con un gol de Julieta Jankunas. Antes había derrotado a Alemania y Escocia en la primera fase, a España en la segunda ronda y empatado con Estados Unidos y Bélgica.