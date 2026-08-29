Hockey
Argentina, campeona del Mundial femenino al vencer a Países Bajos
El combinado albiceleste logra el tercer título mundial de su historia
Efe
La selección argentina femenina de hockey hierba se proclamó campeona del mundo por tercera vez en su historia al vencer a la de Países Bajos en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.
El título, conseguido ante el conjunto local en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, puso fin a 16 años de espera para Argentina, que había conquistado sus dos Mundiales anteriores en Perth 2002 y Rosario 2010. Sofía Cairó convirtió el penalti que selló la consagración argentina.
La final estuvo marcada por la igualdad y las escasas situaciones de gol. Países Bajos se adelantó en el marcador, pero Argentina no perdió el control del partido y encontró el empate en el último cuarto, cuando María José 'Majo' Granatto aprovechó un rebote tras un córner corto ejecutado por Agustina Gorzelany.
Con el 1-1 al término de los 60 minutos, el título se definió en los penaltis. Argentina se impuso por 3-1 y volvió a levantar la Copa del Mundo, en una reedición de la final de 2022, cuando Países Bajos había derrotado a las argentinas por 3-1.
El equipo dirigido por Fernando Ferrara llegó a la final invicto, después de superar a Australia por 1-0 en semifinales con un gol de Julieta Jankunas. Antes había derrotado a Alemania y Escocia en la primera fase, a España en la segunda ronda y empatado con Estados Unidos y Bélgica.
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