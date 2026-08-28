Xavi Hernández (46 años): “En casa somos cuatro hermanos, yo soy el tercero y nos hemos criado con los abuelos en casa. Éramos ocho viviendo en un piso de 100 metros cuadrados”

Xavi Hernández disfrutará de una nueva etapa como entrenador. Su paso por el Barça no dejó de ser un periodo de aprendizaje, unos años de realidades contrastadas y, sin duda, de algunos momentos de éxito. Xavi aportó su grano de arena, que pesa, y mucho. Sus años como jugador valen ya para toda la vida, y como técnico, le propició al Barça una liga y una Supercopa.

Llegó al Barça procedente de Catar. Era un salto atrevido, pero que el corazón le dejó dar. El de Terrasa siempre ha destacado por su sinceridad y su atrevimiento, y su nueva etapa en los Países Bajos es prueba de ello. Se enmarca en un proyecto en crecimiento y con una idea sólida, precedida de Ronald Koeman. Otra vez, de Koeman a Xavi.

El contexto tampoco es menor. Xavi llega para sustituir al neerlandés, que dejó el cargo después de la eliminación de Países Bajos ante Marruecos en el último Mundial. Será, además, el primer seleccionador extranjero de la selección neerlandesa desde el austríaco Ernst Happel en 1978. La apuesta supone, por tanto, una ruptura con una tradición profundamente arraigada y coloca sobre Xavi la responsabilidad de iniciar un nuevo ciclo.

“Me acuerdo de una frase que se me quedó clavada. ‘Abre los ojos que lo que más te gusta es el fútbol y lo tienes todo para conseguirlo. Trabaja fuerte, escucha y a ve a tope. No dejes pasar ni un segundo para aprender’. Eso me lo dijo mi padre con once años cuando entré en el Barça”, dijo en 2014. No es casualidad que el consejo sea paternal.

Xavi Hernández de pequeño / Archivo

Otro Xavi

El centrocampista siente una unión 'incondicional' por los suyos. En su casa siempre se habló de fútbol y su padre interpretó esa figura rígida necesaria cuando la adolescencia invita a la distensión. “Sí que es cierto que a veces te dices a ti mismo: ‘¡Otras me he perdido muchas cosas!’ Pero que quieres que te diga: valió la pena”, afirmó en SPORT hace unos años.

Aquel Xavi de 2014 todavía era el cerebro del Barça sobre el césped y acababa de entrar en la última etapa de una carrera extraordinaria. Hoy, en cambio, su reto consiste en transmitir desde la banda todo aquello que aprendió durante sus años como jugador. La llamada de la Federación neerlandesa le devuelve a la élite con un proyecto de largo recorrido.

Cuando en 2014 reconocía que había sacrificado parte de su adolescencia para triunfar en el fútbol, Xavi todavía no podía saber hasta dónde le llevaría aquella decisión. Ganó títulos, se convirtió en una referencia mundial y terminó su carrera como uno de los grandes centrocampistas de su generación. Después llegó la segunda vida profesional: aprender a entrenar, reconstruir un Barça post-Messi y asumir que comprender el juego desde el césped no significa necesariamente dominarlo desde el banquillo.

Unos inicios marcados por su padre

Su carrera comenzó casi por casualidad, cuando acompañó a su padre, el doctor Bonaventura Clotet, a una entrevista en TV3. Un casting cambió su vida y la serie 'Estació d’enllaç' la convirtió en una actriz reconocida. Desde entonces, interpreta la profesión como un viaje personal que le ha permitido conocer otras realidades y desarrollar una mirada más tolerante.

Mario junto a Xavi en un partido de Champions / F. ZUERAS / Sport

Xavi Hernández, por su parte, reconoce que tuvo que madurar muy pronto. Su dedicación al fútbol desde niño le hizo renunciar a parte de la adolescencia que vivieron sus amigos, pero considera que el sacrificio mereció la pena. "En casa, con la familia, mirando la tele, comentando la jugada con mi hermana. En casa somos cuatro hermanos, yo soy el tercero y nos hemos criado con los abuelos en casa. Éramos ocho viviendo en un piso de 100 metros cuadrados ¡Imagínate la cháchara!”, comentaba.

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Su padre tuvo un papel fundamental en ese proceso, inculcándole desde pequeño la importancia del trabajo, la disciplina y el aprendizaje. Ahora se prepara para dirigir a un grupo que quiere hacer cosas grandes en la próxima Euro y Copa del Mundo.

Fuente: Sport