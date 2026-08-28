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Hockey hierba

Los 'Redsticks' ganan a Países Bajos y se meten en la final del Mundial 28 años después

Tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill dieron la remontada a los españoles

Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo.

Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo. / RFEHOCKEY

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EFE

Madrid
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La selección española masculina de hockey hierba, los 'Redsticks', ganó este viernes a la anfitriona Países Bajos en las semifinales del Mundial por 4-3 con tres goles de José Basterra y uno de Pepe Cunill, y logró el pase a la final del Mundial 28 años después.

Los de Max Caldas jugarán la final del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos ante el vencedor de la otra semifinal, entre Alemania y Argentina.

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