FC Barcelona
Pau Cubarsí (19 años): "Siempre tuve claro que quería estudiar algo relacionado con el mundo empresarial, saber administrar e invertir el dinero"
El central catalán se forma mientras avanza en su carrera profesional
El futbolista Mikel Oyarzabal, licenciado en ADE: "Es importante en la vida tener una segunda opción de futuro al margen del fútbol. Nunca sabes qué puede pasar"
Pau Cubarsí es uno de los mejores centrales del planeta. El defensor del FC Barcelona, con 19 años, se ha consolidado en el conjunto azulgrana y ya puede decir que es campeón del mundo. Cubarsí tiene un gran futuro por delante y así lo asegura tanto Flick como el vestuario. Hablan maravillas de él. El de Estanyol es una persona trabajadora, que se implica mucho en el día a día.
Una muestra de ello, es que estudia además de jugar. El central azulgrana ha decidido continuar con su formación. Para Cubarsí, prepararse fuera del fútbol es una manera de ganar conocimiento.
Gestión, administración e inversión
En una entrevista con TV3, el futbolista explicó que desde hacía tiempo tenía interés por los estudios vinculados al ámbito empresarial. Su intención era aprender sobre cuestiones como la gestión, la administración y la inversión, conocimientos que considera importantes para manejar adecuadamente su futuro.
Cubarsí entiende que estudiar puede ser un complemento muy positivo para un deportista de alto nivel. Aunque reconoce que combinar los entrenamientos, los partidos y las obligaciones académicas exige un esfuerzo extra, considera que mantener una actividad intelectual le ayuda a desconectar del fútbol y a mantener una rutina diferente.
Compaginarlo con el fútbol
Incluso la temporada pasada, en mayo, mientras disputaba la Champions, consiguió pasar el segundo de bachillerato y la prueba de acceso a la universidad enmedio de la temporada.
El defensa catalán se decantó por una formación relacionada con la Administración y Dirección de Empresas. La clave es la organización del tiempo. Le permite mantener un equilibrio entre las obligaciones académicas, los entrenamientos y los periodos necesarios para descansar y recuperarse físicamente.
Fuente: Sport
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