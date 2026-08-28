Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Harald de NoruegaMette MaritControladores aéreosAlbiolBarcelonaAliança CatalanaAlstomMartín PérezJubilación flexibleNepal
instagramlinkedin

Fútbol

Iniesta debuta como entrenador con derrota en Dubái (4-3)

El Gulf United, club dirigido por el exazulgrana, cayó en el tiempo añadido ante el Dibba Al Fujairah en la Liga de Emiratos Árabes Unidos.

Iniesta, en el centro, junto a su equipo de trabajo en Dubai.

Iniesta, en el centro, junto a su equipo de trabajo en Dubai. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El estreno del español Andrés Iniesta como entrenador del Gulf United se saldó con una derrota, en el tiempo añadido, ante el Dibba Al Fujairah (4-3), en la segunda jornada de la Liga de Emiratos Árabes Unidos.

Iniesta, que inició su periplo como técnico en el club de Dubai con la idea de obtener la licencia UEFA Pro de entrenador, salió derrotado del choque contra el Dibba Al Fujairah que, con dos victorias, se situó como líder provisional de la competición.

A remolque

El Gulf United, que debutó en la competición y jugó su primer encuentro de la Liga de Emiratos Árabes, tuvo el empate en la mano, pero en la acción siguiente a conseguir la igualada, en el tiempo añadido, encajó el cuarto tanto y salió derrotado del Fujairah Club Stadium.

Siempre fue contra corriente el equipo visitante, que encajó el primer gol a los ocho minutos, un tanto en propia puerta del marfileño Malick Atanda. Logró el empate al cuarto de hora gracias al camerunés John Bosco Nchindo.

Saeed decide

Xhonathan Lajthia volvió a poner por delante al Dibba en el 21, pero cinco antes del descanso el congoleño Benik Afobe dio un nuevo empate a los visitantes.

Noticias relacionadas

El colombiano John Fraki hizo el tercero del conjunto de Al Fujairah y ya en el tiempo añadido, Malick Atanda consiguió el 3-3 para el equipo de Iniesta. Abdulla Saeed, un minuto después, dio la victoria, la segunda del curso, al Dibba Al Fujairah.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
  2. La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'estelades
  3. Xabi Alonso noquea a Arbeloa en su primera batalla en la Premier
  4. El Barça y la RFEF deciden suspender el homenaje a los campeones del mundo por las cargas policiales en Elche
  5. Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis
  6. La Vuelta toma medidas y no permitirá a Erola Jons tener acceso a los ciclistas
  7. Márquez reconoce que Ducati se “la ha colado” al hablar de su hombro tras Silverstone
  8. Flick tendrá en el Barça el nueve que pedía

Iniesta debuta como entrenador con derrota en Dubái (4-3)

Pogacar se relaja en la Vuelta y deja que los noruegos homenajeen a su rey

Pogacar se relaja en la Vuelta y deja que los noruegos homenajeen a su rey

Márquez cree que puede ganar en Aragón "pero no será nada fácil"

Márquez cree que puede ganar en Aragón "pero no será nada fácil"

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Catalunya" en el Metropolitano

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Catalunya" en el Metropolitano

Pau Cubarsí (19 años): "Siempre tuve claro que quería estudiar algo relacionado con el mundo empresarial, saber administrar e invertir el dinero"

Pau Cubarsí (19 años): "Siempre tuve claro que quería estudiar algo relacionado con el mundo empresarial, saber administrar e invertir el dinero"

Real Sociedad y Celta tendrán rivales duros en la primera fase de la Europa League

El Espanyol afronta su primera salida sin complejos: "Somos capaces de ganar en Anoeta. Es el año que más contento estoy con la plantilla"

Sebastià, padre de Rafa Nadal: "Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa"

Sebastià, padre de Rafa Nadal: "Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa"