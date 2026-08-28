El Espanyol afronta su primera salida sin complejos: "Somos capaces de ganar en Anoeta. Es el año que más contento estoy con la plantilla"

Después de la cruel derrota ante el Madrid y con el alivio del triunfo inaugural contra el Levante, el Espanyol afronta este sábado (19.00 horas) su primera salida de la Liga. Viendo la clasificación, parecería un duelo asequible, ya que la Real Sociedad es colista, pero esa circunstancia aún complica más el envite. El campeón de Copa necesita reaccionar ante su público tras caer en el campo del Betis (1-0) y en el Bernabéu (4-1). Si pierde por tercera vez, firmaría su peor inicio desde 1951.

El calendario es caprichoso y el cuadro perico jugará su primer choque como visitante en la tercera jornada, la misma en la que se estrenará el cuadro donostiarra como local. Llega con más urgencias la Real, pero el Espanyol quiere demostrar en Anoeta que puede exhibir el mismo nivel y combatividad que en Cornellà. "Será un partido largo. La Real perdió ante el Betis, con ocasiones para ganar, y contra el Madrid. Hay que contextualizar. La clasificación no es real. Será un partido complicado y difícil, pero somos capaces de ganar", resumió este viernes Manolo González.

Bryan Zaragoza no viaja

El preparador se mostró feliz con los refuerzos. "Es el año que más contento estoy con la plantilla. Se ha trabajado de manera conjunta entre dirección deportiva y cuerpo técnico. Han llegado perfiles que pedíamos. El equipo tiene soluciones y cuando vuelvan los lesionados más. Se ha hecho una muy buena faena de mercado”, remarcó Manolo, que volvió a sacar su lado más dicharachero. "¿Divertirse? Montaremos el Circo del Sol del Espanyol. La diversión es ganar, no existe de otra manera. Hay que ganar y competir. Yo me divierto cuando llega el minuto 90 y hemos ganado".

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El pulso llega en la semana en que se confirmó el fichaje de Bryan Zaragoza, un extremo que debe dar muchas alegrías a los pericos. Este sábado no viajará a Anoeta, donde el técnico podría repetir el once de las dos primeras jornadas, con opciones para Drkusic de desbancar a Riedel en el eje central. Entre los rivales, Oyarzabal y Kubo serán las principales amenazas para un Espanyol sin complejos.