Zarco: "No somos héroes, somos deportistas que nos cuidamos para recuperarnos de las heridas"

El francés Johann Zarco (Cannes, Francia, 36 años) ha vuelto al Mundial de MotoGP. Lo ha hecho 100 días después de su terrible accidente en Montmeló (Barcelona), en la misma carrera en la que el catalán Àlex Márquez, actual subcampeón del mundo de la máxima categoría, se llevó uno de los grandes susto de su vida, del que también se ha recuperado.

No les contaré que imagen ofrece la pierna de Zarco, su rodilla izquierda, la que se llevó la peor parte del choque, al quedar atrapada entre los hierros de la moto del italiano ‘Pecco’ Bagnaia. No es una pierna, ni es una rodilla, normal, pero sí es la pierna y la rodilla de todo un campeón, de un piloto que quiere volver a ser competitivo.

De momento, el equipo que lidera el doctor Ángel Charte, máxima responsable de la salud del campeonato, acaba de conceder,le hoy, el visto bueno para que se pruebe, mañana, en el primer entrenamiento del Gran Premio de Aragón y, a continuación, valorará la posibilidad de que siga compitiendo en Motorland.

El francés Johann Zarco, hoy, en Motorland (Aragón), en su conferencia de prensa. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

--¿Es usted un héroe más que vuelve tras un grave accidente?

--Ni hablar, aquí no hay héroes. No, nada de héroes. Somos unos deportistas de élite, que nos mantenemos en forma, día a día, para recuperarnos, cuanto antes, de nuestras heridas, de nuestras lesiones. Tratamos de cuidarnos lo máximo posible, tener una buena salud, de lo contrario es imposible practicar al más alto nivel cualquier deporte. Vigilamos nuestra alimentación, como bien, me entreno duro, respeto mis tiempos de descanso, cosa primordial y tenemos buenos preparadores físicos, fisios y médicos que nos cuidan. En definitiva, todo lo necesario para recuperarnos de los accidentes que tenemos.

A Zarco se le ve contento, sereno, feliz de estar en el lugar del que nunca se quiso mover, un circuito. “He regresado antes de lo previsto, no creía, la verdad, que pudiese volver a intentar competir en Aragón y, por tanto, voy a ir paso a paso, pero con ganas de ponerme a prueba. Cuando llega este momento, quieres saber si estas listo para seguir compitiendo”.

"Ahora puedo reconocerlo: tras el accidente de Barcelona, pensé que, tal vez, no podría volver a competir, pero aquí estoy dispuesto a volver a ser el de antes poco a poco". Johann Zarco — Piloto francés del equipo LCR Honda

El francés, bicampeón del mundo de Moto2 y piloto oficial de Honda en el equipo LCR Honda, sí reconoce, tras descartar ser un héroe, él y cualquier de sus compañeros, que “los pilotos sí tenemos una enorme capacidad, pasión y ganas por volver lo antes posible a la competición, porque es verdad que, en cuanto nos caemos, ya queremo´s saber cuándo podremos volvernos a subir a la moto”.

Noticias relacionadas

Zarco reconoce que el primer pensamiento que tuvo cuando sufrió el accidente y tuvo un primer minuto de reflexión “fue que, tal vez, no podría volver a correr y eso sí me inquietaba”. Después de casi 100 días de dudas, descartar el quirófano y maltratarse en el gimnasio, el francés volverá a subirse a su Honda mañana, en Motorland. “Ya está todo olvidado y, en ese sentido, me siento muy feliz de estar aquí y tratar de volver a ser, poco a poco, lo competitivo que era antes del accidente de Montmelo”.