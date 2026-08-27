Fútbol
La UEFA prepara una denuncia penal contra Infantino por presunta gestión desleal
El máximo organismo europeo pretende llevar al presidente de la FIFA a los tribunales de Suiza
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Efe
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La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta gestión desleal ante su proyecto de crear la filial FIFA FORWARD ENTERPRISE (FFE) para comercializar sus competiciones con la entrada de capital privado, y que luego paralizó ante las fuertes críticas.
Según un documento fechado este jueves al que tuvo acceso EFE, el organismo europeo ha pedido autorización a un tribunal de Estados Unidos para tener acceso a los documentos relacionados con el proyecto, para su traslado a la justicia suiza.
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