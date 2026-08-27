Sorteo de la Champions: PSG y Manchester City, dos rivales duros y con morbo para un Barça sin suerte

No ha tenido fortuna el Barça en el sorteo de la Champions de este jueves. Lo mismo piensan el Atlético de Madrid y el Villarreal, mientras el Real Madrid considera que podría haber sido bastante peor. Y seguramente el Betis, de regreso a la máxima competición 21 años después de su única experiencia, se muestre también conforme con el sorteo: ni frío ni calor.

Conocieron los 36 equipos de la Champions a sus ocho oponentes en la fase liga. Con cuatro de ellos jugarán en su propio estadio y rendirá visita a los otros cuatro. El objetivo es quedar entre los ocho primeros para pasar directamente a octavos o, al menos, superar la posición 25ª para eludir la eliminación. Para saber cuándo se juega cada partido habrá que esperar al sábado, cuando la UEFA anunciará el calendario completo de las ocho jornadas.

El sorteo del Barça

Recibirán los azulgranas al Manchester City que ha sido de Rodri durante tantos años y visitarán al PSG de Luis Enrique y, ahora, de Ferran Torres. El Galatasaray y el Sabah azerí obligarán a los de Flick a dos de los viajes más largos posibles. Y el Camp Nou recibirá a otros dos oponentes peligrosos, como son el Aston Villa y el Como de Cesc Fàbregas. El Sporting, en Lisboa, y el Feyenoord, en Barcelona, completan el sorteo para el vigente campeón de Liga.

El sorteo del Real Madrid

El Real Madrid, por su parte, ha evitado a todos los cocos de los bombos secundarios. Su partido más exigente será en Londres contra el Arsenal, el club que le eliminó el año pasado. En el Bernabéu recibirá al Inter (uno de los ex de Mourinho), PSV Eindhoven, Leipizig y el LASK austriaco. Las otras tres visitas serán a la AS Roma, el AEK de Atenas y un Shakhtar que este año jugará como local en Stamford Bridge, el hogar del Chelsea. Y el que fue de Mourinho, claro.

El sorteo del Atlético

El sorteo ha deparado al Atlético enfrentamientos contra tres gigantes europeos: Bayern y Manchester United en casa y Liverpool a domicilio. Se enfrentará también a los dos equipos noruegos, visitando al Bodo/Glimt que el año pasado le ganó en el Metropolitano (un viaje larguísimo) y recibiendo al Viking. Completan el sorteo las visitas al PSV Eindhoven y el Sttutgart y el duelo contra Fenerbahce en casa, en el escenario de la final.

El sorteo del Betis

El Betis, que partía en el segundo bombo en su regreso a la Champions, ha tenido un sorteo bastante equilibrado. Recibirá en La Cartuja a Arsenal, Oporto, Feyenoord y Como; y visitará a domicilio a Bayern, Dortmund, Lille y Slovan Bratislava. Solo dos 'cocos' y viaje relativamente cómodos.

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El sorteo del Villarreal

El Villarreal, que el año pasado naufragó en la fase liga sumando un solo punto en ocho partidos, es seguramente el representante español menos afortunado del sorteo. Pasarán por el Estadio de la Cerámica PSG, Manchester United, Nápoles y Sabah; mientras que sus oponentes como visitante será Liverpool, Dortmund, Fenerbahce y Slavia Praga. Solos los duelos ante azerís y checos parecen cómodos.