Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis

El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 se celebra este jueves en Mónaco a partir de las 18.00 horas. FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis conocerán sus ocho rivales en esta primera fase de la máxima competición europea, ganada por el PSG en sus dos últimas ediciones. El objetivo es llegar a la final del 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Les contamos en directo este sorteo, su última hora y las reacciones al mismo en EL PERIÓDICO.

Los condicionantes Una mano inocente irá extrayendo las bolas de los equipos y será un 'software' el que le asigne sus ocho rivales, dos de cada bombo, y en qué campo se disputará cada uno de sus partidos. El sorteo solo tiene dos condicionantes adicionales. No se enfrentarán equipos de la misma Liga y no se podrá repetir un partido ya visto en fase liga en las dos temporadas anteriores. Esto implica esta vez que no habrá un Liverpool-Real Madrid, aunque sí puede darse ese enfrentamiento en el Bernabéu.

Los bombos Los 36 participantes se dividen en cuatro bombos, en función del coeficiente UEFA de cada uno de ellos. Así han quedado repartidos. BOMBO 1: PSG (FRA), Bayern (ALE), Real Madrid (ESP) , Liverpool (ING), Inter (ITA), Manchester City (ING), Arsenal (ING), Barça (ESP) y Atlético (ESP) .

PSG (FRA), Bayern (ALE), , Liverpool (ING), Inter (ITA), Manchester City (ING), Arsenal (ING), y . BOMBO 2: B. Dortmund (ALE), Roma (ITA), Sporting (POR), Aston Villa (ING), Oporto (POR), Manchester United (ING), Brujas (BEL), Betis (ESP) y PSV (PBA).

B. Dortmund (ALE), Roma (ITA), Sporting (POR), Aston Villa (ING), Oporto (POR), Manchester United (ING), Brujas (BEL), y PSV (PBA). BOMBO 3: Feyenoord (PBA), Lille (FRA), Bodø/Glimt (NOR), Nápoles (ITA), Leipzig (ALE), Villarreal (ESP) , Fenerbahce (TUR), Shakhtar (UCR) y Galatasaray (TUR).

Feyenoord (PBA), Lille (FRA), Bodø/Glimt (NOR), Nápoles (ITA), Leipzig (ALE), , Fenerbahce (TUR), Shakhtar (UCR) y Galatasaray (TUR). BOMBO 4: Slavia Praga (CHE), Slovan Bratislava (ESQ), Stuttgart (ALE), AEK Atenas (GRE), LASK (AUS), Como (ITA), Lens (FRA), Viking (NOR) y Sabah (AZE).

El formato Como viene ocurriendo desde hace dos temporadas, 36 equipos participan en la Champions 2026/27, encuadrados en una única clasificación general. Cada participante se enfrentará a ocho oponentes, dos de cada uno de los cuatro bombos, con cuatro encuentros en casa y otros cuatro a domicilio. Los ocho primeros clasificados de la fase liga se clasificarán directamente para octavos. Quienes queden entre la 9ª y la 24ª posición se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria intermedia. Los clasificados entre la 25ª y la 36ª posición quedarán eliminados y se despedirán de jugar en Europa esta temporada.

Los equipos españoles Por segundo año consecutivo, cinco clubs españoles competirán en la Champions. El Barça, el Real Madrid, el Villarreal y el Atlético lo hacen como los cuatro primeros clasificados de LaLiga 2025/26. El Betis, quinto clasificado, completa la participación española, beneficiado por la plaza extra que logró el fútbol español por el desempeño en Europa de sus equipos la pasada temporada.