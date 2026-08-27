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Sorteo de la Champions League 2026, en directo | Horario, equipos, bombos y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis

Sorteo de la Champions League 2026/27: a qué hora es, dónde ver, formato y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético...

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Sorteo de la Champions 2026.

Sorteo de la Champions 2026. / EUROPA PRESS

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Jose Real

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El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026/27 se celebra este jueves en Mónaco a partir de las 18.00 horas. FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis conocerán sus ocho rivales en esta primera fase de la máxima competición europea, ganada por el PSG en sus dos últimas ediciones. El objetivo es llegar a la final del 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Les contamos en directo este sorteo, su última hora y las reacciones al mismo en EL PERIÓDICO.

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