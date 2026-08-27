Sorteo de la Champions League 2026/27: cuándo es, formato y posibles rivales de Barça, Real Madrid, Atlético...

El destino es Madrid, es el Metropolitano, es el 5 de junio. Ese día, en ese escenario, se dirimirá qué equipo es el nuevo campeón de la Champions, en sucesión del PSG ganador de las dos últimas ediciones y de nuevo uno de los grandes favoritos al título. La carrera arranca este jueves (18.00 horas) en Mónaco on el sorteo de la fase liga de la competición, con presencia de cinco equipos españoles que conocerán a sus ocho rivales. El Barça, el Real Madrid y el Atlético estarán en el bombo 1; el Betis esperará tu turno en el bombo 2; y el Villarreal se ubica en el bombo 3.

Bombos del sorteo de la Champions 2026-27

Los rivales más temibles serán los de siempre. El propio Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal y Aston Villa son los cinco ingleses, con ausencia esta vez de Tottenham y Chelsea. Tampoco estarán Juventus y Milan, dado que los representantes de la Serie A son Inter, Nápoles, Roma y Como. Además de ellos, nadie querrá enfrentarse al Bayern y el PSG. Y habrá golosinas que todos querrán para sí: Brujas y PSV en el bombo 2; Bodo-Glimt y Feyenoord en el 3; el exótico Sabah de Azerbaiyán en el 4...

Las restricciones del sorteo

El formato es el mismo que se viene repitiendo en las dos últimas temporadas. Los 36 equipos participantes están repartidos en cuatro bombos, en función de su coeficiente UEFA. Cada club se enfrentará con dos rivales de cada uno de los bombos (ocho en total) con uno de ellos en casa y con el otro a domicilio. Las únicas restricciones son que en esta fase no pueden enfrentarse dos clubs del mismo país y que no pueden repetirse un partido ya disputado en la fase liga dos ediciones consecutivas. Este año no habrá un Liverpool-Real Madrid, aunque sí podría disputarse ese mismo partido en el Bernabéu.

Empezando por los cabezas de serie, se irán extrayendo el azar las bolas de los equipos participantes. Un 'software' decidirá cuáles son los ocho rivales de cada conjunto y en qué campo se disputará cada uno de los partidos, teniendo en cuenta los diversos condicionantes. Incluyendo, por ejemplo, la petición del Real Madrid de arrancar la competición fuera de casa, dada la cercanía de Valdebebas con Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa esa misma semana.

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El PSG defiende el título conquistado el año pasado. / FRANCK FIFE / AFP

Las fechas de la fase liga

Los 36 equipos pugnarán en una única clasificación conjunta por acabar entre los ocho primeros, que son los que obtienen el pase directo a octavos de final. Quienes acaban entre las posiciones 9ª y 24ª disputarán una eliminatoria previa. A partir de ahí, entre el 25º y el 36º, quedarán eliminados, sin repesca a la Europa League, al contrario de lo que sucedía antes del cambio de formato. La fase liga arrancará el martes 8 de septiembre y terminará, en jornada unificada, el miércoles 27 de enero.