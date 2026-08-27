Atletismo
Sabastian Sawe, plusmarquista mundial, causa baja por lesión para el maratón de Berlín
El keniano Sabastian Sawe, plusmarquista mundial de maratón y primer atleta en bajar de la barrera de las dos horas en la distancia (1h59:30), causa baja por lesión para el maratón de Berlín (Alemania), que se celebrará el 27 de septiembre, según informó este jueves la organización.
"Con gran pesar les informo que me veo obligado a retirarme del maratón de Berlín debido a una lesión. Tenía muchas ganas de lograr algo especial en las calles de Berlín y cruzar la meta en la Puerta de Brandeburgo. También deseaba devolverle algo a la carrera y a sus organizadores, quienes me han apoyado tanto", declaró Sawe para anunciar su baja.
Sin Sawe, la categoría masculina contará con atletas de primer nivel en busca de los mejores tiempos, según informa la organización, que aún no ha desvelado la nómina completa de participantes que tratará de mejorar el tiempo en Berlín del keniano Eliud Kipchoge, con 2h01:09 en 2022.
Lo que sí asegura la organización es que en la carrera femenina estará la etíope Tigst Assefa, que ha ganado dos veces en Berlín y regresa a la ciudad alemana en busca del récord mundial que desde el 13 de octubre de 2024 en Chicago (Estados Unidos) posee la keniana Ruth Chepngetich.
Además, Esther Pfeiffer, del Club de Atletismo de Düsseldorf, aspira a batir el récord alemán de maratón.
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