Prudencio, hermano de Miguel Indurain: "El primer Tour que corrí con él fue en 1992, que lo ganamos, el de 1993 también, luego el de 1996. Entrenábamos, dormíamos, comíamos y pasábamos todo el día juntos"

Todo el mundo recuerda las gestas de Miguel Indurain en los noventa y sus cinco Tours seguidos. Lo que ya no suena tanto es la historia de Prudencio, su hermano pequeño, que no solo pedaleó a su lado en los años dorados del ciclismo español, sino que compartió con él cada kilómetro de aquella locura.

Al colgar la bicicleta, Prudencio enfocó su energía en el mundo empresarial. Tuvo un paso de cuatro años por la política navarra —aunque él mismo reconoce que nunca se sintió político de verdad— y hoy se gana la vida como gestor de empresas.

Eso sí, el gusanillo del pedal no se le ha quitado nunca. A sus 55 años sigue dándole duro a las dos ruedas y ya tiene la mirada puesta en su próxima locura: su primera Titan Desert. Y cómo no, la va a correr mano a mano con Miguel.

Miguel Indurain / SPORT

A su edad piensa en una Titan Desert

A sus 55 años, afronta el reto de la Titan Desert con la preparación bien hecha y la ilusión intacta. Consciente del alto nivel de sus compañeros tras apretarse con ellos en los entrenamientos por Pamplona y en la Far West de Calatayud, admite que no le ha quedado otra que apretar el acelerador para llegar a punto.

Asume la carrera con ganas de disfrutar de la experiencia y de ir poniéndole cara a la enorme cantidad de participantes que componen el pelotón de este año.

Tras su retiro, pensó en la gestión empresarial

Tras retirarse del ciclismo profesional en 1999, Prudencio Indurain orientó su carrera hacia la gestión empresarial completando un Máster en Dirección de Empresas. Tras una etapa en el sector privado, dio el salto a la política navarra ocupando un alto cargo institucional.

Sin embargo, el exciclista siempre ha dejado claro que no se considera político, sino un gestor. Su paso por la administración pública respondió a un compromiso puntual de cuatro años asumido con la entonces presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina.

Finalizada esa etapa, cerró de forma definitiva su vínculo con la política y actualmente continúa enfocado en la dirección y gestión de empresas en el sector privado.

Indurain, en San Sebastián / JUAN MANUEL SERRANO ARCE

Así es ser hermano de Miguel

Para Prudencio Indurain, la relación con su hermano Miguel va mucho más allá de los pedales. A pesar de que el día a día y los compromisos laborales les dejan menos tiempo libre del que desearían —ya que, como él mismo reconoce, el ciclismo no le dio para jubilarse—, la prioridad es reencontrarse durante los fines de semana.

Lo curioso es que, cuando están juntos, las dos ruedas quedan en un segundo plano. Apenas salen a montar e intentan no tocar el tema de la bici. De hecho, de cara a su participación en la Titan Desert, el pentacampeón del Tour prefirió no darle demasiados detalles ni consejos.

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Su única advertencia fue clara: "hay que sufrir", animándole a vivir la experiencia por sí mismo sin prisas y disfrutando del trayecto, convencido de que la mejor forma de afrontarlo es descubriéndolo sobre la marcha.

Fuente: Sport