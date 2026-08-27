La ronda española
Pogacar y Enric Mas llevan el espectáculo a la Vuelta
La sexta etapa de la Vuelta, que finalizó en Castelló, tenía el atractivo de la subida al Bartolo, una de las vertientes de la tradicional ascensión al Desert de les Planes, que se presentaba con un tramo de casi dos kilómetros sin asfalto, que fue el punto más impactante de una etapa en la que se impuso Tadej Pogacar ante un Enric Mas enorme que se impulsó a la segunda plaza de la general.
Este viernes la Vuelta vuelve a la acción en la montaña con la visita a la sierra de Teruel y a la estación de esquí de Valdelinares. Se parte desde la localidad castellonense de Vall d'Alba para llegar a la meta después de 149 kilómetros. La cima se encuentra a 1.963 metros de altitud y se asciende por una carretera de 9,8 kilómetros a un porcentaje medio del 5,9 por ciento.
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