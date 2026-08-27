Ya es oficial: Livakovic firma por el Barça hasta 2030

El FC Barcelona ya ha hecho oficial el fichaje de Dominik Livakovic, que vestirá de azulgrana hasta junio de 2030. El guardameta croata, de 31 años, llega al conjunto azulgrana a cambio de dos millones de euros fijos más otros dos en variables, procedente del Fenerbahçe turco. Por ahora, se entrenará con el grupo bajo las órdenes de Hansi Flick, a la espera de que se le pueda hacer un hueco salarial que le permita quedarse en la plantilla esta temporada.

Deco ya ha encontrado el sustituto de Szczesny, que abandonará el club una vez finalice su contrato en 2027. El nuevo fichaje azulgrana llega para ocupar el puesto de segundo portero, pero aún queda la incógnita de si este será su rol en la temporada actual.

Livakovic viene procedente del Fenerbahçe, aunque fue cedido al Girona y al Dinamo de Zagreb durante la última temporada. En el club catalán no disputó ni un solo partido por ser suplente de Gazzaniga en LaLiga. En las primeras rondas de la Copa del Rey, el croata se negó a jugar, pues no podría salir en invierno por una norma en su contrato de cesión. Finalmente, consiguió la cesión al club de su país natal para coger ritmo de cara al Mundial.

Livakovic ya estuvo en el Dinamo de Zagreb entre 2016 y 2024, de hecho coincidió con Dani Olmo el club de la capital croata. En su segunda etapa, disputó 17 partidos y conquistó la liga. En la Copa del Mundo, ofreció buenas actuaciones con su selección, que fue eliminada por Portugal en dieciseisavos de final.

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El guardameta de 31 años llegó el martes a la ciudad condal y, este miércoles, superó el reconocimiento médico. Tras completar todos los trámites, el club catalán ha anunciado su incorporación hasta 2030 a cambio de cuatro millones de euros entre fijos y variables.