La policía mantiene su dispositivo de seguridad por el Barça-Athletic pese al reparto de 'esteladas'

Un centenar de agentes entre Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana velarán por la seguridad y la movilidad este jueves por la noche en los aledaños del Camp Nou antes, durante y después de la disputa del partido que enfrenta al Barça contra el Athletic Club de Bilbao correspondiente a la primera jornada de liga. Según fuentes policiales se trata del dispositivo previsto pese a que la ANC y Òmnium han organizado un acto previo al encuentro, con una manifestación desde los jardines Josep Munté de Barcelona hasta el acceso 15 del estadio barcelonista para repartir 10.000 esteladas.

La intención es darlas a la afición antes de entrar para exhibirlas en el inicio del encuentro en protesta por la agresión de la Policía Nacional en Elche a un menor, aficionado azulgrana, el pasado domingo que llevaba una bandera independentista. "Llevamos esteladas y denunciamos la impunidad contra la catalanofobia", señalaron desde Òmnium.

Sin embargo, pese a esta convocatoria, el dispositivo policial será similar a otros de un partido de la liga no declarado de alto riesgo. Los agentes de la Guardia Urbana controlarán los accesos y el tráfico al estadio mientras que efectivos de las unidades de Orden Público de Mossos, en concreto ARRO y Brigada Móvil, pondrán media docena de furgonetas en lugares estratégicos, como cerca de la Maternidad o en el cementerio de Les Corts, para prevenir altercados.

También habrá patrullas de Seguridad Ciudadana por la zona, en coche y a pie, y agentes de paisano de los Mossos por si hay algún robo u hurto aprovechando las aglomeraciones. La policía también hará controles en los accesos al metro y podrían registrar algunas mochilas y bolsas ante cualquier sospecha de que se pueda llevar algún objeto prohibido para entrar en el campo. Dentro del estadio, la seguridad corre a cargo de la vigilancia privada contratada por el FC Barcelona, por lo que actuarán ante cualquier incidente.

Investigación interna

La Policía Nacional ha abierto una investigación interna por la actuación policial en el partido Elche-Barça y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que se ha actuado ante la posibilidad de un "uso desproporcionado de la fuerza". En las imágenes difundidas por las redes sociales se ve cómo diferentes agentes de la Policía Nacional cargan con porrazos contra un joven que llevaba una estelada en el campo del Elche.

El FC Barcelona ha decidido suspender el homenaje a los jugadores azulgranas que se han proclamado campeones del mundo con la selección española. El presidente azulgrana, Joan Laporta, ha argumentado que no se hará lo reconociendo a los jugadores que ganaron el Mundial porque "no se da el contexto ni el momento más apropiado".

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También la consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que confía en la investigación del ministerio de Interior por la actuación policial del pasado domingo en Elche. Parlon ha subrayado que exhibir una bandera estelada "no es motivo para actuar de forma tan violenta y desproporcionada". Además, ha añadido que "las imágenes no nos gustan y son reprobables, la policía debe actuar con proporcionalidad".