El héroe mundialista Vozinha (40 años) debuta con Colo Colo sin perder su aura

Tras 24 días de su llegada a Chile, el portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' debutó dejando a cero la portería de Colo Colo en el triunfo por 3-0 de la Copa de Chile ante Unión Española, llevándose la ovación de la hinchada en el Estadio Nacional.

El futbolista de 40 años ya había sido suplente en su primera convocatoria que ocurrió en el superclásico del pasado domingo ante Universidad de Chile, y que los 'albos' ganaron por 1-2 en este mismo recinto.

Vestido de negro y no de amarillo como en el Mundial, y como es tradición en Colo Colo, saltó al campo donde completó sus primeros 90 minutos ante la presencia del ídolo y ex del Real Madrid, Iván Zamorano.

20.000 espectadores

En una noche de invierno con lluvia y frío, el africano se estrenó fuera del estadio Monumental, integrando un equipo de suplentes, frente a los cerca de 20.000 hinchas, que acudieron al recinto de 46.000 personas, terminando con la expectativa que se generó desde su llegada el pasado 2 de agosto.

"Estoy muy feliz por mi primer partido. Fue una sensación muy buena después de un largo tiempo sin jugar", dijo el meta al finalizar el encuentro.

'Vozinha' fue ovacionado desde su salida al calentamiento y al ser nombrado por altavoces, y le jalearon todo durante el primer tiempo en el que pasó la mayor parte del tiempo viendo de lejos a sus compañeros al ataque.

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A pesar del dominio de Colo Colo, en el segundo tiempo el arquero africano realizó cuatro paradas y mostró su carácter.