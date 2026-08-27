Bryan Zaragoza deja el Bayern para convertirse en el fichaje estrella del Espanyol de Monchi

El Espanyol anunció este jueves su fichaje más mediático del verano. Bryan Zaragoza, el extremo malagueño procedente del Bayern de Múnich de 24 años, reforzará una posición que tanto Manolo González como Monchi consideraban prioritaria desde el inicio del mercado. Quería el técnico un puñal que pudiera jugar en ambas bandas, con frescura, desborde y electricidad, funciones que cumple a la perfección el andaluz, algo estancado desde su tremenda irrupción a finales de 2023, cuando marcó dos goles al Barça con el Granada, debutó en la selección española y el Bayern pagó los 15 millones de su cláusula.

Acabó cedido aquel curso en el Granada y encadenó otras cesiones a Osasuna, Celta y Roma sin excesivo éxito. El Espanyol quiere recuperar la mejor versión de Bryan, que llega cedido hasta final de temporada con una opción de compra de ocho millones en 2027. Durante el primer curso, el cuadro bávaro asumirá el 25% de su ficha, que ronda los tres millones. Una vez se ejecute la compra, el extremo firmaría hasta 2032 con el cuadro perico si se cumplen las variables pactadas.

¿La última incorporación?

Aunque el Bayern preferiría desprenderse ya del futbolista, que no cuenta para Vincent Kompany, la entidad catalana no podía afrontar el traspaso de forma inmediata, de modo que se ha buscado una fórmula para encuadrar la operación en los austeros parámetros de la economía blanquiazul. Bryan llegó este miércoles a Barcelona, pasó la revisión médica este jueves y será presentado la próxima semana.

Bryan Zaragoza, que tenía contrato con el Bayern hasta 2029, es el sexto refuerzo del conjunto catalán tras las incorporaciones de Calatrava, Moscardo, Hartman, Unai Núñez y Drkusic. Podría ser la última siempre y cuando no se produzcan más salidas, tal y como apuntó Monchi en la previa del encuentro contra el Real Madrid.

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Bryan Zaragoza, el curso pasado, en un partido del Celta contra el Espanyol. / Salvador Sas / EFE

El extremo andaluz tenía otras ofertas de la Liga y también de Arabia Saudí, pero prefería jugar en el Espanyol, que pretendía como primera opción la cesión de Arnau Ortiz, quien ha convencido a Simeone para quedarse en el primer equipo del Atlético. Bryan completará una nómina de extremos que también cuenta con Dolan y Jofre como jugadores específicos, además de Calatrava, Javi Hernández o Pere Milla.