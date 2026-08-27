Debut y ovación para Rodri en el Camp Nou: "Estoy donde quería estar"

Se cayó el Camp Nou cuando su nuevo '16' saltó al campo. Ya fue ovacionado cuando saltó a calentar, pero la bienvenida que le dio la afición culer a Rodri fue sobrecogedora. Todo el estadio de pie, aplaudiendo con entusiasmo al nuevo fichaje culer, que fue también aclamado minutos después.

"Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento con la victoria, ya van dos de dos. Importante ir cogiendo el ritmo y adaptarme a este gran equipo. Buenas sensaciones", confesó el centrocampista después del partido, cuando atendió a DAZN. "Ha sido un verano largo, tengo que ponerme rápido a ritmo. Muy feliz de cómo se han dado las cosas y estoy donde quería estar. A trabajar", explicó con una sonrisa.

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Entró en el minuto 62 por Marc Bernal y, a los pocos minutos de pisar el Camp Nou como local por primera vez, ya se escuchó en la grada el "Rodri is on fire". El primero de muchos para el centrocampista, que participó y combinó, dejando detalles de su talento en su estreno en el feudo culer como azulgrana.