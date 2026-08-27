El Camp Nou se llena de 'estelades' en una noche reivindicativa

Sonó el himno del Barça por primera vez en el Camp Nou esta temporada. Los 59.326 aficionados que llenaron la grada el día del estreno subieron los decibelios, a la vez que muchos alzaron al cielo una bandera con la 'estelada'. El símbolo llenó todos los sectores del estadio, donde presidían dos de ellas de grandes dimensiones en el lateral. Una reivindicación conjunta por parte de la mayoría del estadio, observada por los cientos de turistas que observaban curiosos la escena.

Estelada encima del marcador del Camp Nou / JORDI COTRINA / EPC

Esa fue la culminación de una jornada que empezó horas antes en los aledaños del Camp Nou. Se sentía día especial. Era el primer día del curso en casa y, esta vez, con una carga emocional añadida. A las 19:30, miembros de la Assemblea Nacional de Catalunya se colocaron en las puertas de entrada al estadio. Uniformados con camisetas de la organización que lucían el lema "Hi som", repartían cartulinas con la 'estelada' estampada. Muchas las cogían, algunos a puñados, para repartirlas entre las familias y amigos que iban entrando al estadio. Minutos después, tomó la palabra Josep Vila, el presidente de la ANC.

Reparto de cartulinas con la bandera catalana en los alrededores del Camp Nou. / Jordi Cotrina / EPC

"Ante situaciones de catalanofobia, xenofobia y violencia injustificada, la mejor respuesta es llenar los estadios con 'estelades' con toda la dignidad. Hacemos un llamamiento a que todo el mundo luzca 'estelades' en todos los estadios deportivos, no solo en este partido del Camp Nou", reclamó. "Queremos aplaudir la decisión de Joan Laporta de no hacer un homenaje a una selección que no es la nuestra, que representa a un Estado que nos niega. El reparto está teniendo muy buena acogida, esperamos que la imagen en el campo con las 'estelades' sea potente", agregó antes de continuar repartiendo cartulinas.

Manifestación previa al partido del Barça organizada por ANC y Òmnium desde los Jardines de Josep Munté hasta el estadio. / Belén González

La realidad es que lo fue. A medida que se fue llenando el feudo azulgrana, la imagen era imponente. El estadio, bastante más avanzado que en el último partido de la temporada pasada, aguardaba a sus aficionados para el estreno en casa contra el Athletic Club, que ganó el equipo de Hansi Flick (2-0). Hubo algún amago de cántico en los prolegómenos, pero el plato fuerte fue cuando por megafonía empezó a sonar el himno del Barça, que terminó cantado a capela por los socios.

Decenas de miles de socios elevaron sus 'estelades', que escoltaron a dos grandes banderas que colgaron del lateral. Los fuegos artificiales enmarcaron el momento. En el marcado minuto 17:14 volvieron los cánticos, un poco más descafeinados, ya que muchos estaban pendientes de lo que sucedía en el campo, justo con una ocasión de gol clara para el Barça.

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FC BARCELONA - ATHLETIC CLUB DE BILBAO. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

La jornada se cerró sin incidente alguno. Nada más allá de las dos veces que la megafonía pidió a los aficionados que moderasen sus cánticos, recordando que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas" tras cánticos de "puta España y puta selección". Unas consignas que volvieron a realizarse en la segunda parte, conducta que valió para un tercer aviso.