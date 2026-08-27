Barcelona - Athletic Club, en directo | Última hora del partido de LaLiga, la polémica por el homenaje a los mundialistas y las esteladas

Yuste responde a Gil Marín: "Han traspasado una línea roja"

El vicepresidente Rafa Yuste ha respondido a las palabras de Gil Marín, que ha vuelto a cargar contra el Barça por su actitud respecto a Julián Álvarez acusándole de "falta de ética" y profesionalidad. "Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer esas declaraciones que faltan a la educación y al respeto. Todo el club, el director deportivo y el técnico traspasan una línea roja que no entiendo en absoluto. Me indignan sus palabras y no las comparto".