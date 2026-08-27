Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NepalCeutaEclipse lunarSorteo ChampionsFarmear auraRey HaraldMigrantesSilvia OrriolsMatrimonio CulleraGirona
instagramlinkedin

En Directo

Barça - Athletic

Barcelona - Athletic Club, en directo | Última hora del partido de LaLiga, la polémica por el homenaje a los mundialistas y las esteladas

Unos aficionados lucen esteladas antes del Barça-Athletic.

Unos aficionados lucen esteladas antes del Barça-Athletic. / Jordi Cotrina / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laia Bonals

Raúl Paniagua

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¡Muy buenas noches! Abrimos el hilo directo del partido entre el Barça y el Athletic, el debut en la liga del cuadro azulgrana en el Camp Nou. Contaremos también todo lo que ocurra respecto a la polémica con el homenaje cancelado a los campeones del mundo y el llamamiento para que el estadio se llene de esteladas.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL