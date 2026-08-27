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Barça - Athletic
Barcelona - Athletic Club, en directo | Última hora del partido de LaLiga, la polémica por el homenaje a los mundialistas y las esteladas
¡Muy buenas noches! Abrimos el hilo directo del partido entre el Barça y el Athletic, el debut en la liga del cuadro azulgrana en el Camp Nou. Contaremos también todo lo que ocurra respecto a la polémica con el homenaje cancelado a los campeones del mundo y el llamamiento para que el estadio se llene de esteladas.
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Empieza el partido en el Camp Nou
Comienza el choque entre el Barça y el Athletic. Sacan de centro los azulgranas con Raphinha de nuevo como nueve.
Minuto de silencio
Se guarda un minuto de silencio por los socios del Barça fallecidos durante la temporada pasada y también por las víctimas de la tragedia en Nepal y el Tibet.
Suena el himno en el Spotify Camp Nou con muchas esteladas
Todo listo ya para el comienzo del encuentro. Suena el himno en el templo barcelonista. Es el momento en el que más se ven las esteladas. Flick y Terzic también se saludan amigablemente.
Saltan los jugadores al césped
Los jugadores del Barça saludan a Unai Simón, portero de la selección campeona del mundo, en el túnel de vestuarios antes de salir al césped del Camp Nou.
Esteladas en la grada de animación
Suena el himno del Barça en el Camp Nou y la grada de animación luce esteladas antes del comienzo del choque contra el Athletic.
Flick: "El año pasado ganamos la Liga gracias al Camp Nou"
El técnico del Barça se mostró ilusionado por el estreno del equipo en casa en la Liga. "El año pasado ganamos la Liga gracias al Camp Nou. Fue clave. Es la manera con la que queremos empezar", apuntó Flick. Terzic, mientras, espera dar guerra ante los azulgranas: "No venimos a ver jugar al Barça. Venimos a ser valientes".
Yuste responde a Gil Marín: "Han traspasado una línea roja"
El vicepresidente Rafa Yuste ha respondido a las palabras de Gil Marín, que ha vuelto a cargar contra el Barça por su actitud respecto a Julián Álvarez acusándole de "falta de ética" y profesionalidad. "Lo que me sorprende es que, conociéndolo, haya podido hacer esas declaraciones que faltan a la educación y al respeto. Todo el club, el director deportivo y el técnico traspasan una línea roja que no entiendo en absoluto. Me indignan sus palabras y no las comparto".
Vídeo del reparto de cartulinas
Aquí vemos un vídeo de Jordi Cotrina que refleja cómo ha ido el reparto de cartulinas con la bandera catalana en los aledaños del Camp Nou.
Expectación por Rodri
Uno de los alicientes será el posible debut de Rodri, el exjugador del Manchester City que podría tener minutos en la segunda parte.
Flick ante Terzic, duelo alemán en los banquillos
El partido también tiene como aliciente el pulso entre dos entrenadores germanos: Hansi Flick y Edin Terzic, el sustituto de Valverde que consultó al técnico azulgrana para fichar por el Athletic.
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