Wawrinka recibe a sus 41 años una invitación para jugar el Open USA

El suizo Stan Wawrinka, ganador de tres títulos de 'Grand Slam', recibió este miércoles una carta de invitación ('wild card') para jugar el Abierto de Estados Unidos a sus 41 años, un torneo que ganó en 2016.

"Estoy increíblemente emocionado de aceptar la invitación para el Abierto de Estados Unidos 2026 y espero con ansias competir nuevamente frente a los aficionados en Nueva York", dijo el tenista en un comunicado compartido por la organización.

Será el último 'Grand Slam' para Wawrinka, quien se retirará al término de la temporada actual.

El helvético no había sido inicialmente invitado a esta edición pese a haber levantado el trofeo en 2016, cuando tumbó al serbio Novak Djokovic en la final. La organización le expidió la 'wild card' tras la lesión de uno de los agraciados originalmente.

El sorteo del cuadro

Wawrinka conocerá este jueves a su rival en primera ronda, cuando se sortee el cuadro.

El suizo fue durante años una de las principales alternativas al 'Big Three' de Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, y llegó a alcanzar el número 3 del mundo en 2014.

Además del Abierto de Estados Unidos, también posee en sus vitrinas un Abierto de Australia (2014) y un Roland Garros (2015).

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Los cuadros principales del torneo de Nueva York se disputarán entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre.