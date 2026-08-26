La petanca engrosa el medallero español en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026

El equipo de petanca ha engrosado el medallero español en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 con cuatro platas y también el oro de Alba Valiente en tiro de precisión, y además en lucha tanto Lydia Pérez como Carla Jaume han ganado sendas platas durante un martes donde la natación logró una plata de Cristóbal Vargas y un bronce de Paula González.

Alba Valiente se proclamó este martes campeona en la prueba del tiro de precisión individual, batiendo a la francesa Nelly Payre por 32-30. La balear también subió al podio en las dupletas femeninas, conquistando la plata junto con Celia Abril después de caer ante Francia por 13-9.

Manuel Luque completó una gran actuación con dos platas; una en la prueba individual, donde perdió ante el italiano Diego Rizzi (44-30), y otra junto con Sergi Ruiz en dupletas masculinas, también cruzándose con Italia en el momento deciviso. La quinta medalla en petanca llegó de la mano de Cristina Soler, en su caso atando la plata en precisión lionesa.

Finales en natación

Mientras tanto, la última jornada de la natación tuvo varias finales con representantes de España; Paula González 'pescó' su bronce en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:11.10 y Cristóbal Vargas obtuvo su plata en los 1.500 metros libre con un registro de 15:07.37.

Además, en bádminton, Pablo Abián a sus 41 años conquistó su quinta medalla en unos Juegos Mediterráneos. Esta vez fue un bronce tras vencer al normacedonio Ivan Pejoski por 10-21 y 2-21 en octavos de final y al turco Yusuf Yasar por 22-24 y 14-21 en cuartos de final, y luego perder ante el italiano Fabio Caponio por 14-21 y 18-21 en las semifinales.

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Por último, la lucha redondeó los éxitos españoles de esta nueva jornada de competiciones en Tarento (Italia). En la categoría de 53 kg, Carla Jaume perdió su final por 0-10 ante la turca Zeynep Yetgil Kamal y, en la categoría de 57 kg, Lydia Pérez igualmente cedió por 4-0 en su final frente a otra adversaria turca, Elvira Suleyman.