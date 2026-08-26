Hansi Flick confirma el debut del Balón de Oro con el Barça: “El plan es que Rodri juegue unos minutos”

Son muchos los temas candentes de la actualidad azulgrana que se detallaron en la rueda de prensa de Hansi Flick, previa al partido de este jueves ante el Athletic Club a las 21:00 h, correspondiente a la aplazada primera jornada de Liga. El técnico alemán dejó claro que Rodri debutará en el Spotify Camp Nou: “El plan es que Rodri juegue unos minutos, todo el mundo sabe que es de los mejores”, afirmó con seguridad.

Siguiendo con el mercado de fichajes, no quiso dar detalles sobre la llegada de Livakovic a Barcelona. El portero croata aterrizó ayer en Barcelona, a la espera del anuncio oficial. “Está bien disponer de porteros experimentados para los próximos años. Estamos muy contentos con Tek, pero veremos qué sucede los próximos días”, comentó Flick.

Sobre el culebrón del verano, con Julián Álvarez como protagonista estrella, contó que ya se hicieron fichajes muy buenos y su posición es la misma que la de Laporta y Deco. El argentino se ausentó hoy del entrenamiento del Atlético de Madrid alegando una indisposición.

Alejandro Balde fue noticia al no ir convocado a Elche, pero Flick ya confirmó que ante el Athletic está convocado. “Decidiremos mañana si juega o no, él forma parte del equipo”, detalló, asegurando que lo importante es que esté al 100% con el club.

El técnico azulgrana también tranquilizó a la afición sobre los gestos de Lamine Yamal tras ser sustituido en el primer partido de Liga frente al Elche: “No sé si lo va a entender [que lo cambien]. Es normal que quiera jugar y disfrute jugando. Cuando eres un campeón siempre vas a por el siguiente título, porque te encanta ganar. Tiene que ser su actitud”, afirmó.

Sobre el golpe de Gavi en el Martínez Valero, el técnico alemán prevé que esté de baja durante una semana, pero que ya se encuentra mucho mejor que después del partido.

Flick, mientras, no se quiso mojar sobre la posible cancelación del homenaje a los ganadores del Mundial con la selección española, que ahora mismo pende de un hilo. “Hicieron un gran trabajo en el Mundial, fue un título más que merecido. Pero esto ya es el pasado, tenemos que centrarnos en el partido de mañana”, comentó.

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Sobre el Athletic Club y su nuevo entrenador, Edin Terzić, el técnico azulgrana elogió a su compatriota. “Le gusta jugar al fútbol, encaja muy bien con la filosofía del Athletic”, aseguró.