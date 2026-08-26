Fútbol
Todas las fechas de la Champions, la Europa League y la Conference 2026-2027
Efe
La fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027 que la UEFA sorteará este jueves en Mónaco celebrará su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre y se prolongará hasta el 27 de enero, cuando se disputará la octava fecha en horario unificado.
LIGA DE CAMPEONES
Fase Liga
Jornada 1: 8–10 de septiembre
Jornada 2: 13/14 de octubre
Jornada 3: 20/21 de noviembre
Jornada 4: 3/4 de noviembre
Jornada 5: 24/25 de noviembre
Jornada 6: 8/9 de diciembre
Jornada 7: 19/20 de enero
Jornada 8: 27 de enero
. Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero
. Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo
. Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril
. Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo
. Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid
EUROPA LEAGUE
Fase liga
Jornada 1: 16/17 de septiembre
Jornada 2: 15 de octubre
Jornada 3: 22 de octubre
Jornada 4: 5 de noviembre
Jornada 5: 26 de noviembre
Jornada 6: 10 de diciembre
Jornada 7: 21 de enero
Jornada 8: 28 de enero
. Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero
. Octavos de final: 11 y 18 de marzo
. Cuartos de final: 8 y 15 de abril
. Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo
. Final: 26 de mayo, Stadion Frankfurt de Fráncfort (Alemania)
CONFERENCE LEAGUE
Fase liga
Jornada 1: 15 de octubre
Jornada 2: 22 de octubre
Jornada 3: 5 de noviembre
Jornada 4: 26 de noviembre
Jornada 5: 10 de diciembre
Jornada 6: 17 de diciembre
. Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero
. Octavos de final: 11 y 18 de marzo
. Cuartos de final: 8 y 15 de abril
. Semifinales: 29 de abril de y 6 de mayo
. Final: 2 de junio, Besiktas Park de Estambul.
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