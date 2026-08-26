Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio CollserolaBarcelonaDolly PartonRoda de BeràDrogasBarçaEclipse lunarCarl Thomas DeanT-MobilitatMeloni
instagramlinkedin

Fútbol

Todas las fechas de la Champions, la Europa League y la Conference 2026-2027

El trofeo de la Champions League.

El trofeo de la Champions League. / Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La fase liga de la Liga de Campeones 2026-2027 que la UEFA sorteará este jueves en Mónaco celebrará su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre y se prolongará hasta el 27 de enero, cuando se disputará la octava fecha en horario unificado.

LIGA DE CAMPEONES

Fase Liga

Jornada 1: 8–10 de septiembre

Jornada 2: 13/14 de octubre

Jornada 3: 20/21 de noviembre

Jornada 4: 3/4 de noviembre

Jornada 5: 24/25 de noviembre

Jornada 6: 8/9 de diciembre

Jornada 7: 19/20 de enero

Jornada 8: 27 de enero

. Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero

. Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo

. Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril

. Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo

. Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid

EUROPA LEAGUE

Fase liga

Jornada 1: 16/17 de septiembre

Jornada 2: 15 de octubre

Jornada 3: 22 de octubre

Jornada 4: 5 de noviembre

Jornada 5: 26 de noviembre

Jornada 6: 10 de diciembre

Jornada 7: 21 de enero

Jornada 8: 28 de enero

. Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero

. Octavos de final: 11 y 18 de marzo

. Cuartos de final: 8 y 15 de abril

. Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo

. Final: 26 de mayo, Stadion Frankfurt de Fráncfort (Alemania)

CONFERENCE LEAGUE

Fase liga

Jornada 1: 15 de octubre

Jornada 2: 22 de octubre

Jornada 3: 5 de noviembre

Jornada 4: 26 de noviembre

Jornada 5: 10 de diciembre

Jornada 6: 17 de diciembre

. Play-offs eliminatorios: 18 y 25 de febrero

. Octavos de final: 11 y 18 de marzo

. Cuartos de final: 8 y 15 de abril

. Semifinales: 29 de abril de y 6 de mayo

Noticias relacionadas

. Final: 2 de junio, Besiktas Park de Estambul.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL