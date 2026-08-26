La aerolínea Egyptair patrocinará al Barça durante tres temporadas

La aerolínea Egyptair ha firmado un acuerdo como ‘Global Partner’ del FC Barcelona hasta la temporada 2028/29. En el marco de este acuerdo, la compañía egipcia ostentará la categoría de ‘Exclusive Official Airline’ del primer equipo de fútbol masculino, del equipo de baloncesto y del de balonmano. Además, este último equipo lucirá el emblema de Egyptair en la parte frontal de la camiseta durante los partidos.

Según la entidad culer, este hito se enmarca en el plan de expansión de la flota y de la red de rutas internacionales de EGYPTAIR y pone de manifiesto el compromiso de la compañía por mejorar sus servicios y ofrecer una experiencia de viaje superior. "Conectar al FC Barcelona con Egyptair, un referente de excelencia y trayectoria en la aviación internacional, es un paso natural en nuestra expansión. Este patrocinio refuerza nuestro compromiso de llevar los valores y la emoción del Barça a nuestros seguidores de Oriente Próximo y África, donde contamos con una extraordinaria comunidad de aficionados", explica Marc Bruix, director de Patrocinios Globales del FC Barcelona.

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"Para el FC Barcelona, este nuevo acuerdo de patrocinio supone una oportunidad para ampliar el alcance global de la marca Barça, conectar con nuevos mercados y reforzar su posicionamiento como uno de los equipos deportivos con mayor capacidad de influencia en el ámbito internacional", ratifica la entidad en el comunicado donde ha anunciado el nuevo acuerdo.