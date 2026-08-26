Las claves de por qué el Movistar no anuncia el fichaje de Paula Blasi

Paula Blasi anduvo por la Vuelta -carrera que ganó en mayo en la edición femenina- la tarde de la negra tormenta. Ella reside muy cerca de Font Romeu, en Llívia, un antiguo condado catalán enclavado en territorio francés, aunque todo apunta a un cambio de aires para trasladarse en breve a vivir a Andorra como más de un centenar de compañeros suyos de ambos sexos.

Anda revuelta la situación acerca de su futuro como corredora porque todavía, sin cumplir dos temporadas enteras de ciclista profesional, se ha convertido en la auténtica revelación femenina, la número dos del mundo, primera de la Vuelta, la Volta, la Amstel Gold Race, tercera de la Flecha Valona, quinta de la Lieja-Bastoña-Lieja y, sobre todo, quinta del Tour, posición que podría haber mejorado si su equipo actual aplica una táctica diferente.

La pregunta del millón

Y es aquí donde hay que hablar de futuro, tema complicado, cuando todas las partes guardan silencio, cuando Eusebio Unzué, mánager general del Movistar, lanza balones fuera y cuando van pasando las semanas sin que se aclare de forma oficial dónde correrá la ciclista catalana la próxima temporada; es decir, a partir del 1 de enero de 2027.

Es también aquí dónde hay que formularse la pregunta del millón. ¿Por qué el Movistar no anuncia el fichaje? Después de preguntar e intentar sacar información de debajo de las piedras (escribir en una especie de blog como es el Tourmalet permite utilizar este tipo de lenguaje) se puede deducir o interpretar que si el conjunto de Telefónica no ha hecho pública la incorporación de Blasi es porque hay un contratiempo por el camino, que nadie quiere admitir y que entorpece la firma final del acuerdo entre corredora y conjunto profesional.

Si nada se tuerce, y parece que al final todo se resolverá de forma positiva, Blasi correrá de azul; es decir, lucirá el uniforme del Movistar el próximo año. Nada parece que retenga a la ciclista de Esplugues en el UAE, sobre todo después de cómo se resolvió el Tour y cómo fue superando un ambiente que casi parecía peor al inicio que al final de la ronda francesa.

La ciclista que todos querían contratar

Cuando comenzó a despuntar Blasi todos los equipos anotaron su nombre. El salario era el mínimo con el que puede contar una corredora debutante, aunque el UAE disponía de una cláusula que, según varias fuentes consultadas, se sitúa alrededor de los 100.000 euros, pero que es un contratiempo que se puede asumir; una parte por el equipo interesado en ficharla y otra por la propia ciclista a cuenta de lo que va a percibir la próxima temporada.

Sin embargo, en primavera, la ciclista firmó un preacuerdo con el Lidl-Trek. Y aquí es donde aparece el problema, no en la cláusula que la ata al UAE. Hay que romper ese preacuerdo. El Lidl Trek -eso ya se preguntó en la salida del Tour en Barcelona- renunció en junio a la contratación de Blasi y dejó las puertas abiertas al Movistar, pero algo hay que hacer con el preacuerdo, que es lo que ahora se está intentando arreglar, supuestamente también a base de dinero.

Una vez se resuelva esta situación, Blasi ya podrá ser considerada corredora del Movistar y la escuadra presumirá de tener en sus filas a la que en estos momentos es la mejor ciclista española y posiblemente la mejor deportista individual del país.

Una referencia local

El Movistar hace tiempo que estaba buscando una referencia local para impulsar a un equipo con mucha estrella extranjera, primero la neerlandesa Annemiek van Vleuten, ya retirada, y ahora la suiza Marlen Reusser, que perdió la tercera plaza del podio del Tour después de caer en la última etapa.

Ya ha contratado a Mireia Benito, ciclista catalana de enorme valor para el trabajo en equipo y campeona de España de ruta y contrarreloj. Lo ha hecho con la intención de convertirla en la gran gregaria de Blasi. El Movistar también ha aceptado que la ganadora de la Vuelta se incorpore con dos personas de su entorno y que pueda definir de acuerdo con ella el calendario de competición que, inicialmente, pasaría por las clásicas de las Ardenas, la Volta, el Tour y la Vuelta que el año que viene cambia las fechas de mayo a septiembre.

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Blasi, con una cifra cercana al millón de euros, de donde habrá que restar la cláusula que se paga al UAE y la compensación al Lidl Trek, entrará en el exclusivo club de las tres ciclistas mejor pagadas del pelotón mundial junto a la neerlandesa Demi Vollering y la polaca Kasia Niewiadoma. Los campeonatos del mundo de Montreal, que se disputan la última semana de septiembre, serán el siguiente reto deportivo de la ciclista catalana.