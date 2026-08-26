El Barça y la RFEF deciden suspender el homenaje a los campeones del mundo por las cargas policiales en Elche

No habrá homenaje a los ocho futbolistas del Barça que se proclamaron campeones del mundo en Estados Unidos. El presidente azulgrana, Joan Laporta, confirmó que este jueves, en la previa del partido ante el Athletic que se jugará en el Spotify Camp Nou (21.00 h.), no se llevará a cabo el acto en que los jugadores de la selección española que triunfaron en el pasado Mundial y que visten la camiseta azulgrana iban a ser honrados. Debían ser los protagonistas de la celebración Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y el último en llegar, un Rodri Hernández que debutará. Las cargas policiales sufridas por seguidores del Barça el pasado domingo a las puertas del estadio Martínez Valero de Elche llevaron a la entidad barcelonista a solicitar a la Federación Española de Fútbol (RFEF) la suspensión de un festejo demasiado incómodo. El ente federativo lo aceptó sin demasiados reparos.

"No se hará el acto de reconocimiento a los jugadores que ganaron el Mundial porque no se da en el contexto más apropiado. Hemos avisado a la Federación Española y lo entiende. El fútbol tiene que unir"", expresó el presidente azulgrana a los medios del club.

Entendían los actores implicados que el recibimiento de la afición del Barça en el Camp Nou no iba a ser agradable ante lo ocurrido en Elche. Las imágenes difundidas en redes sociales en que se aprecian los golpes que recibió un socio del Barça, menor de edad, por parte de varios agentes, han indignado a la masa barcelonista. Diversos seguidores denunciaron además que les fueron requisadas banderas esteladas antes del partido.

De hecho, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció el martes que la Policía Nacional ha abierto una investigación para valorar la actuación de los agentes implicados en las cargas. Deslizó incluso Marlaska que "pudo haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza policial.

"La estelada no incita al odio"

Insistió Laporta en su intervención en los medios del club: "Condenamos la actuación desproporcionada y violenta. El Barça pide que esta tenga su castigo una vez confirmados los hechos. Las imágenes en este caso son claras. Deseamos que los culés podamos ir con la estelada sin correr riesgo por su integridad física. La estelada debe dejar de estar estigmatizada. Está en el marco de la libertad de expresión. No incita al odio". El presidente azulgrana confirmó además que se han puesto en contacto con la familia del menor.

La ANC, antes de que el Barça y la RFEF tomaran la determinación de suspender el homenaje a los mundialistas españoles, ya había avisado de que repartiría 10.000 banderas esteladas en los alrededores del Spotify Camp Nou antes del partido contra el Athletic. Iniciativa que, en cualquier caso, continúa en pie. "Ningún homenaje a los opresores", azuzó en sus redes sociales la Assemblea Nacional Catalana en una semana en que el Govern de la Generalitat, por boca de la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ya condenó "la violencia" empleada por los agentes. Junts, ERC y la CUP también denunciaron las cargas del Martínez Valero.

Noticias relacionadas

Ya fue incómodo el homenaje que recibieron los tres futbolistas del Athletic campeones del mundo con España (Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams). San Mamés acogió el acto entre abucheos.