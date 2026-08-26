El Barça no organizará como club ningún acto político o institucional de "exaltación" de la estelada en el Camp Nou

Este jueves, en el encuentro que enfrentará al Barça con el Athletic Club (21.00 h.), el Camp Nou volverá a ser el altavoz político de antaño. Las cargas policiales contra seguidores azulgranas que portaban banderas esteladas el pasado domingo a las puertas del estadio Martínez Valero de Elche han enrarecido el ambiente. De tal manera que la directiva del Barça que preside Joan Laporta solicitó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cancelar el homenaje previsto a los ocho jugadores del Barça que fueron campeones del mundo. Algo que la RFEF ha aceptado sin problemas ante el riesgo de que aquello se les fuera de las manos.

El Barça, en cualquier caso, precisa a este diario que, como club, no pretende organizar un acto institucional o político con la estelada como protagonista. Ni están previstos parlamentos, ni se leerán manifiestos, ni habrá acciones institucionales propias de carácter político. Es decir, lo que ocurra en las gradas del Camp Nou acontecerá de manera espontánea, y ante el llamamiento de organizaciones independentistas como Òmnium, la ANC (que repartirá en los alrededores del estadio 10.000 esteladas) o diferentes grupos de animación.

"Libertad de expresión"

Laporta, en sus declaraciones a los medios del club, hablaba de "acto de exaltación [de la estelada]". "Que debe servir de una vez por todas para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física. Y que sirva también de una vez por todas para que deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad y orden público". Fuentes del club azulgrana, en cualquier caso, insisten en que la entidad en sí lo que hace es promover "la libertad de expresión desde el respeto", lleve o no la enseña independentista.

Habita en el Fútbol Club Barcelona una gran indignación tras la actuación de la Policía Nacional en Elche, especialmente por los golpes recibidos por un socio azulgrana menor de edad, a quien el Barça ha brindado todo su apoyo.

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Entienden en el Barcelona que cancelando el homenaje a los futbolistas de la selección española pueden evitar un escenario desagradable en que los jugadores puedan estar involucrados.