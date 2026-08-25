Mourinho, sobre Vinicius: "Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero no se tendría que haber metido con 60.000 personas en un estadio"

El Real Madrid empezará su andadura en LaLiga este sábado 22 de agosto. Será la primera puesta en escena de la plantilla tras una pretemporada 'express', en la que el gran protagonista ha sido el mercado de fichajes, totalmente revolucionario. El conjunto blanco ha podido incorporar a múltiples jugadores para tapar los agujeros que dejaron durante la temporada pasada.

Sobre todo, en defensa. El Madrid se ha reforzado con Dumfries, Konaté y Cucurella, dos laterales completos y un central consolidado. También ha fichado a Bernardo Silva y a Diomande, jugadores talentosos para el centro del campo y extremo derecho. El Madrid ha ido tocando teclas y parece ser que todas las piezas ya están encajadas para el debut liguero ante el Espanyol.

Un nuevo reto en el vestuario

Todas las miradas estarán puestas, además de las incorporaciones, en el rendimiento del frente de ataque. Los madridistas han hecho una gran Copa del Mundo. Vinicius estuvo muy bien con Brasil y Mbappé se salió con Francia, siendo el máximo goleador del torneo. Jude, con Inglaterra, también pareció recuperar esas sensaciones que había perdido durante la temporada pasada.

Y es que si hay algo que quiere mejorar el Real Madrid, es todo lo del año pasado. Hablemos de títulos, sensaciones, vestuario... de eso se encargará José Mourinho, nuevo entrenador y director de orquesta de un Madrid que se caía a pedazos. Para eso ha llegado Mourinho, de la mano de Florentino Pérez, para reconstruir la plantilla.

El luso tendrá una misión: saber entenderse con Vinicius y que encaje con Mbappé. La relación con el brasileño es buena, pero hace nada, cuando el portugués estaba en el Benfica, tuvieron un pequeño momento incómodo. Mou acusó a Vinícius de meterse con 60.000 personas al celebrar el gol de la victoria del Real Madrid en el Estádio da Luz (0-1). Ese día, también sucedió el incidente con Prestianni.

"¿Arrepentido de qué? Yo he hablado con los dos, Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra. Yo no quiero ser rojo y no quiero decir que al 100% creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinícius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé", decía tras el partido.

Vinicius provocó a la afición

Ese día, el Madrid ganó con gol de Vinicius. El brasileño lo celebró como es habitual en el Estadio da Luz, pero sus gestos molestaron al técnico luso, ahora su entrenador. "Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio", dijo. "¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, me encanta, pero marcas un gol como este... Sale a los hombros de sus compañeros. Ahí se acabó el partido", afirmó.

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Tras el gol, Vinicius se dio la vuelta y empezó a mirar a la grada, desafiándola y realizando un baile posteriormente. Los jugadores del Benfica le terminaron recriminando. Como Mourinho, que este sábado, sí que irán de la mano.

Fuente: Sport