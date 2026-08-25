Livakovic llega a Barcelona para firmar hasta 2030: hijo de político, especialista en penaltis y admirador de Casillas y Buffon

La dirección deportiva del Barcelona tenía claro que la portería, más allá de que no haya discusión en la titularidad de Joan Garcia, estaba algo coja. Si bien el polaco Wojciech Szczesny ha ejercido un papel importante en clave de vestuario -no tanto por sus actuaciones bajo palos-, la salida de Ter Stegen hacia el Ajax de Míchel invitaba a resguardar aún más la posición. El escogido ha sido el croata de 31 años Dominik Livakovic, portero de gran prestigio 'mundialista', y que llega a Barcelona para pasar ya este miércoles revisión médica y firmar su contrato hasta 2030.

Si bien el Barça acordó con el Fenerbahçe turco el fichaje de Livakovic (dos millones de euros fijos más otros dos en incentivos) con la idea de cederlo esta temporada hasta que Szczesny abandonara el club, la Cadena Ser avanzó que la entidad azulgrana podría cambiar de parecer. Es decir, que Livakovic podría tener un hueco para completar la actual plantilla. Algo que deben acabar de zanjar Deco y el técnico Hansi Flick, especialmente si el técnico tiene idea de conceder algo de descanso a Joan Garcia para confiar a Livakovic, por ejemplo, los partidos de Copa. Ya se verá.

En cualquier caso, Livakovic, por fin, tendrá su recompensa a una carrera marcada por sus formidables actuaciones en la Copa del Mundo: para el recuerdo quedan los cuatros penaltis parados con la selección croata que fue tercera en el Mundial de Qatar de 2022 (tres a Japón en octavos de final y uno a Brasil en cuartos), y sus siete paradas frente a Inglaterra (pese a la derrota 4-2) en el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los croatas fueron eliminados en dieciseisavos de final contra Portugal.

Su paso por el Girona

Jugar ese último Mundial le costó al portero de Zadar un buen pellizco de su reputación. La temporada pasada llegó cedido al Girona desde el Fenerbahçe, pero fue incapaz de sacar de la titularidad al argentino Gazzaniga. Sin minutos de juego, hubiera bastado con que jugara un solo partido oficial con los gerundenses para que no pudiera salir en el mercado invernal -al impedir la normativa jugar con tres clubes diferentes en una misma temporada-. Después de negarse a vestirse de corto en un partido de Copa contra el Ourense pese a estar Gazzaniga con fiebre, situación denunciada por Míchel, pudo regresar a casa, al Dinamo de Zagreb, equipo donde se hizo un nombre y donde pudo por fin prepararse para el Mundial.

Es Livakovic un portero relativamente alto (1,88m), sobrio, y de gran capacidad de reacción bajo palos. Más allá de su buena traza en los penaltis, donde tira de un pequeño cuaderno, pero también de aguante e intuición, le cuesta algo más salir del área pequeña para iniciar el juego. Con una línea avanzada como la de Hansi Flick, su progresión con el juego de pies debe ser un reto.

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Hijo de político -su padre, el ingeniero Zdravko Livaković, llegó a ser Secretario de Estado de Infraestructuras en Croacia y vivió un largo proceso judicial por un caso de corrupción del que quedó absuelto por dos veces-, el portero de Zadar, que creció admirando a Iker Casillas y Gianluigi Buffon, está ante la gran oportunidad de su carrera.