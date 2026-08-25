Baloncesto
El ex NBA y campeón del mundo Kenneth Faried ficha por el Baskonia
El veterano pívot de 36 años, con más de 450 partidos en la NBA, deja el Panathinaikos para jugar en Vitoria
Efe
El veterano Kenneth Faried reforzará la próxima temporada el juego interior de Kosner Baskonia, tras disputar la Euroliga con el Panathinaikos.
El pivot norteamericano de 2.05 metros y 36 años cuenta con una amplia experiencia con más de 450 partidos de NBA donde llegó tras jugar en la NCAA, en la filas de Morehead State Eagles. Jugó 7 temporadas en Denver Nuggets y fue internacional con la selección estadounidense, con la que ganó el Mundial en España en 2014.
Posteriormente, continuó su carrera en Brooklyn Nets, Capitanes de la Liga mexicana o CSKA Moscú, donde debutó en la máxima competición europea en la campaña 2021-22. La pasada campaña, en las filas del Panathinaikos, logró convertirse en el MVP del mes de noviembre en la Euroliga.
“Con su incorporación, el club suma experiencia y físico a sus filas para la temporada 2026-27”, indicaron desde el club en una nota de prensa.
El curso pasado firmó 5,2 puntos y 3,7 rebotes en los 35 duelos que disputó con el conjunto griego.
- La Vuelta toma medidas y no permitirá a Erola Jons tener acceso a los ciclistas
- Falta de respeto a las mujeres periodistas y a Pogacar
- Xabi Alonso noquea a Arbeloa en su primera batalla en la Premier
- Pogacar cancela la tercera etapa de la Vuelta
- Ferran Torres rescata al PSG con un doblete en su debut
- La Vuelta se cita hoy con la historia del Tour
- La afición del Atlético sentencia a Julián Álvarez y corea 'puta Barça y puta Catalunya': 'Que se vaya
- España regresa a unas semifinales del Mundial 20 años después