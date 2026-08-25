España suma cuatro nuevas medallas en los Juegos Mediterráneos

La delegación española en los Juegos Mediterráneos 2026, que se celebran en la ciudad italiana de Taranto, conquistó el lunes cuatro nuevas medallas, cuatro bronces, logrados por las nadadoras Ainhoa Campabadal y Paula González en los 100 metros libre y los 400 estilos, respectivamente; por la tiradora Ariadna Tucker el florete; y por el luchador Mohammad 'Moha' Mottaghinia en la categoría de 74 kg.

Con la actuación de este lunes, España se garantiza otros siete podios y cerró la jornada con 17 preseas en su medallero y otras 10 ya aseguradas.

La natación volvió a ser protagonista con dos nuevos bronces. Ainhoa Campabadal logró el tercer puesto en los 100 metros libre, con un tiempo de 55.40, sumando así su segundo metal en estos Juegos tras el oro en los 200 libre; se convierte así en la primera española con dos podios en Taranto 2026.

Por su parte, Paula González se colgó el bronce en los 400 metros estilos. También alcanzaron las finales Diego Mira, sexto en los 400 metros estilos; Joaquín Pardo, séptimo en 50 metros braza; Alberto Hernández, cuarto en 400 estilos; Esther Cordente, cuarta en 50 braza; Josep Castro, séptimo en 100 libre; y Naiara Sobreviela, octava también en 100 libre.

Gran papel en esgrima

También hubo metal en esgrima, el bronce de Ariadna Tucker en florete, que cayó en semifinales ante la griega Aikaterini Kontochristopoulou (15-11). Mientras, Ignacio Breteau se quedó a las puertas de la medalla al caer en cuartos de final.

Con esta medalla, la esgrima española cierra su participación en Taranto con cuatro preseas individuales, tras el oro de Lucía Martín-Portugués y el bronce de Araceli Navarro en sable y la plata de Daniela Pinyol en espada.

El cuarto metal español de la jornada, también un bronce, lo consiguió Moha Mottaghinia en la categoría de 74 kg tras imponerse al griego Georgios Ioakeimidis por un contundente 10-0 en apenas 30 segundos. Además, Carla Jaume y Lydia Pérez disputarán las finales de 53 y 57 kg, respectivamente, después de superar sus semifinales.

Sin embargo, Carlos Álvarez cayó en la lucha por el bronce en 65 kg ante el argelino Oussama Laribi por 3-14. Por su parte, Gabriel Iglesias también se quedó a un paso de la medalla en 86 kg tras perder por superioridad técnica frente al francés Rakhim Magamadov.

En ciclismo, Sandra Alonso y José María García fueron sextos en las pruebas en línea, mientras que Ainara Albert terminó octava. La petanca también dejó dos nuevas medallas aseguradas para España y mantiene hasta cinco opciones de oro para las finales de mañana, incluidas las pruebas de dupletas.

El paso adelante del boxeo

El boxeo aseguró tres nuevas medallas gracias a Laura Fuertes, Enmanuel Reyes Pla y Frank Martínez, todos ellos clasificados para semifinales.

En bádminton, Pablo Abián avanzó a los cuartos de final, mientras que Cristina Teruel quedó eliminada en octavos. El voleibol masculino no pudo mantener su pleno de victorias y cayó ante Grecia por 1-3, aunque mantiene sus opciones de avanzar a las semifinales.

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Por último, el pádel, que debuta en estos Juegos Mediterráneos, vivió una jornada de contrastes: Nuria Rodríguez y Jimena Velasco lograron una contundente victoria ante Croacia por 6-2 y 6-0, mientras que Pol Hernández y Guillermo Collado cayeron ante Egipto por 4-6, 6-4 y 5-7.