Cuando acabar detrás de Pogacar se convierte en una gesta

¿Quieren saber sus nombres? Anoten, lean: Felix Gall, Primoz Roglic, Enric Mas, Oscar Onley, Sepp Kuss, el jovencísimo Jarno Widar, de 20 años, y hasta Richard Carapaz y Matthias Skjelmose.

Qué sé yo, qué sabe usted. Esos son los nombres que, a partir de hoy o mañana, se convertirán en los grandes protagonistas de la Vuelta a España, la de la muchacha que va provocando a los ciclistas en plan gracioso, moderno, redes, nube, nuevo siglo, ya sabe.

Esos son los próximos héroes, que van a pelearse, muy en serio, a gritos, a tope, por acompañar a Tadej Pogacar en el podio de la ronda española. No hay más. La carrera está ahí. Pogacar, como hizo al cuarto día del Tour ¿o fue el quinto?, ha destrozado la Vuelta en su primera semana. Y no lo hizo antes porque granizó, ¿recuerdan?, si no lo hace antes.

Así que quien quiera invitar a Pogacar a una ronda, por etapas o no, da igual, que empiece a pensar que debe subir (y mucho) los premios para ser segundo y tercero. Ser segundo y tercero en una prueba por etapas, o no, donde participe Pogacar, es una gesta que merece (casi) el premio del ganador.

Cuando se acabó el Tour, que lo ganó con una mano, muchos se plantearon si Pogacar se iba a atrever con la Vuelta. Y nuestro ciclista, Sergi López-Egea, fue el primero que les dio la noticia de que sí, de que, no solo se atrevería, sino que la ganaría. Bueno, tampoco hay que ser López-Egea para adivinar que Pogacar, si se apuntaba a la Vuelta, era para ganarla.

El ciclista Tadej Pogacar empieza a sentenciar la Vuelta. / Europa Press

El muchacho, que si en el Tour atacó a 42 kilómetros de meta para sentenciarlo esta vez se ha atrevido a hacerlo a 50 kilómetros de meta, vio que este sí era el año para dar otro saltito hacia la cima, hacia el Everest del ciclismo mundial y acompañar a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nivali, Chris Froome y Jonas Vingegaard, ganadores de Giro, Tour y Vuelta. Parecía mentira ¿verdad? que Pogacar no estuviese ¡ya! en ese Olimpo.

Cuando se anunció que Pogacar se apuntaba a la Vuelta, todo el mundo empezó a pensar quién sería segundo y quién se atrevería a ser tercero. Nadie, nadie, se atrevió a planificar mayor conquista. Bueno, sí, el ecuatoriano Richard Carapaz, valiente de nacimiento, aseguró tener las piernas para retar a Pogacar. ¡Boom!, esto solo acaba de empezar y Carapaz ya está a 3.50 minutos del esloveno.

El mismo Tadej Pogacar sabe el tremendo valor que tiene ser segundo tras él, por eso, en el Tour, trabajó duro, muy duro, para regalarle semejante privilegio a su compañero Isaac del Toro.

Cuando se habla de deportistas (casi) únicos se habla de este tipo de muchachos, se habla de estos prodigios, se habla de seres tan especiales que son capaces de intimidar tanto, tanto, a sus adversarios, que, repito, alcanzar los dos cajones (menores) del podio se convierte en una proeza, en una gesta. Ser el mejor de ‘los otros’ empieza a ser algo a tener en cuenta, a valer su precio en ¿plata? En el currículo de una estrella.

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Pogacar corre contra él. Él es su propio reto. Él es el récord que debe superar. Él crea su propio listón. El listón de los demás está a la altura del segundo y tercer escalón del podio. Por eso hay que empezar a subir el precio de esas conquistas. Ser primero tras Pogacar empieza a convertirse en algo grande. Y él, lo sabe, por eso trabajó duro para regalarle a su compañero Isaac del Toro el podio en el último Tour.