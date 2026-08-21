Otro revés en el juicio por la muerte de Maradona: confundieron sus estudios clínicos con los de su padre

El fallecimiento de Diego Maradona en noviembre de 2020 a los 60 años fue un momento de conmoción para Argentina. Su prematura muerte dejó serias dudas sobre si se hizo todo lo posible para evitarla, por lo que se inició un juicio para dilucidar las responsabilidades en torno a ello.

El primero, que arrancó en 2025, fue anulado el pasado mes de mayo tras el escándalo que rodeó a la jueza Julieta Makintach, pues se encontraba participando en un documental sobre el proceso al tiempo que integraba el tribunal. Todo ello sin el consentimiento de las partes y con ella misma como estrella, por lo que tuvo que iniciarse un segundo juicio.

Este nuevo proceso también sufrió un nuevo contratiempo al revelarse que la Junta Médica Interdisciplinaria, creada en 2021 para analizar el expediente del juicio por la muerte de Maradona, incluyó por error estudios clínicos de su padre, que se llamaba igual que su hijo y había fallecido pocos años antes, en 2015.

El fiscal del juicio, Patricio Ferrari, no dudó en cargar contra Swiss Medical, la empresa de salud que en 2021 entregó la historia clínica del padre, y no del exfutbolista. "Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear el juicio", aseguró. Aunque tampoco duda de que el tiempo les dará la razón: "No es tan malo el panorama porque lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear".

Por su parte, Nicolás D’Albora, que representa a la imputada Nancy Forlini —coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de salud Swiss Medical—, fue quien advirtió y señaló el error. "Hubo un error involuntario del laboratorio de Swiss Medical y nos dimos cuenta cuando estábamos preparando el contrainterrogatorio, porque había valores que no se condecían con una internación. Ahí vimos que era el mismo nombre, pero no correspondía el número de afiliado ni de historia clínica", detalló.

Aunque no deja de ser curioso que fue él mismo quien envió la información a la Justicia, pero explicó que no reviso los datos al reenviarlos y se dieron cuenta más tarde. El fiscal cargó también contra él: "Solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta", aseguró.

El momento clave fue con la testificación del nefrólogo Hernán Trimarchi, el pasado martes. En aquel momento, D’Albora dijo que había hallado en el expediente dos números de socios distintos y referencias a estudios médicos realizados en Buenos Aires mientras Maradona se encontraba en Dubái. Eran, al parecer, pruebas diagnósticas del padre.

Medidas contra Swiss Medical

El tribunal que lleva adelante el juicio por la muerte del exfutbolista advirtió sobre "la posible existencia de un hecho susceptible de relevancia penal" y ordenó la apertura de una investigación a Swiss Medical "a fin de que se determine la forma en que dicha documentación fue obtenida, identificada, remitida e incorporada al proceso, así como las responsabilidades que pudieran corresponder".

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Los jueces ordenaron además incautar información en sus sedes y clínicas, donde estuvo ingresado el padre de Maradona, con el objetivo de "determinar cuáles de los registros oportunamente incorporados corresponden, efectivamente, a Diego Armando Maradona y cuáles no".