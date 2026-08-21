¿Usted moriría por Mourinho? Diomande, sí

Mira Yan Diomande, yo entiendo que, a tus 19 años, estés impresionado por todo lo que te ha ocurrido en las últimas semanas. Te entiendo. Te has convertido, casi sin comerlo ni beberlo, por caprichos del destino y las necesidades del Real Madrid (y de su presidente Florentino Pérez), en el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco.

Además, parece ser que lo que más te empujó a fichar por el mejor club del mundo, según tu opinión, fue que su nuevo/viejo entrenador, el portugués José Mourinho, te llamó un día, a las cinco de la madrugada, porque alguien del club, pese a que tú estabas, digo, muy impresionado, le dijo al ‘míster’ que si no te pegaba un toque igual te ibas a otro equipo, aunque el Real Madrid sea el mejor del mundo.

Y, a partir de esa llamada, que provocó en ti una admiración poco común, “¡me ha llamado a las cinco de la mañana!”, decidiste que vas a morir por él, por ‘Mou’.

Mira, puedes morir por quien quieras, créeme, pero si por alguien no merece la pena morir es por José Mourinho. Eres muy joven, tan joven, tanto, que no conoces la historia de ese señor y todas las barbaridades que le han convertido en un técnico por el que nadie merece dejarse la vida, aunque sea, claro, metafóricamente.

Te podría contar cientos de momentos que, incluso ahora que estás repentinamente enamorado de tu nuevo/viejo entrenador, te pondrían colorado. Pero déjame que te recuerde una maniobra, una vergüenza personal, social y deportiva, que protagonizó este entrenador por el que estas dispuesto a morir.

Era el inicio de la campaña 2010-2011, es decir, tú tenías solo tres años ¡qué suerte! El Spórting de Gijón, uno de los clubs históricos del fútbol español (de eso, ya te irás enterando), jugó en el Camp Nou, ante el poderoso Barça y, como era normal, perdió, con gol de David Villa.

Manuel Preciado, entrenador del Spórting de Gijón, el día que llamó "canalla" a José Moruinho. / EL PERIÓDICO

Pues bien, Mourinho, tu ‘Mou’, dijo que el equipo de Manuel Preciado, un entrenador modélico, se había dejado ganar, había regalado los tres puntos, criticándole que hubiese alineado a jugadores que no eran habituales en el equipo titular.

Para que sepas por quien estás dispuesto a morir, te transcribo la conferencia de prensa en la que Preciado llamó “canalla”, en efecto, canalla, a José Mourinho.

“Miren, la verdad es que pensaba que su comentario era una pataleta pero, no, al día siguiente, no solo se ratificó sino que pidió para mí casi la pena de muerte o, como poco, que debería estar en la cárcel.

Lo que ha dicho puedo analizarlo desde tres puntos de vista. Uno, que es un chiste. Y, si es un chiste, no me hace gracia y me parece un chiste muy malo.

Dos, se trata de una provocación hacia el entrenador del Barcelona, con la intención de que salte, lo cual, si piensa así, es un iluso porque no le va a contestar

Y, la tercera, que lo dice de verdad y, si lo dice de verdad, es un canalla. Y un muy mal compañero de trabajo. Y, sí, me quedo con esta última versión.

Él sabrá lo que ha hecho y con qué intención lo ha hecho, pero se lo va a encontrar en El Molinón, porque aquí somos de pueblo, sí, pero, sobre todo, somos humildes, somos deportistas y sabemos ganar y sabemos perder.

Y si en el Real Madrid, nadie le dice lo que es el respeto, pues se lo digo yo desde aquí: nosotros merecemos el mismo respeto que él con su ‘titulitis’ y su top.

"¿De dónde viene este tío? Puede que, como viene de otra galaxia, no nos conozca a todos, lo entiendo, pero le diré que, en mi historial, también hay victorias y ascensos pero, sobre todo, lo que más hay es amigos, colegas y compañeros detrás. Y yo he sabido ganar y he sabido perder. Él, de momento, gana mucho pero, que lo sepa, alguna vez perderá pues, en la vida, cuando escupes hacia arriba, te acaba cayendo encima. Y es ahí donde lo quiero ver". Manuel Preciado — Técnico del Spórting de Gijón en 2010

Lo que no pienso es callarme ante estos comportamientos. Y el caso es que me cae bien este tío, bueno, me caía bien, ahora ya no me cae tan bien. No somos de piedra. Puede que, como viene de otra galaxia, no nos conozca a todos, lo entiendo, pero le diré que, en mi historial, también hay victorias y ascensos pero, sobre todo, lo que más hay son amigos, colegas y compañeros detrás. Y yo he sabido ganar y he sabido perder. Él, de momento, gana mucho pero, que lo sepa, alguna vez perderá, ya se lo digo yo, pues, en la vida, cuando escupes hacia arriba, te acaba cayendo encima. Y es ahí donde lo quiero ver.

Yo creo que es una película que él tiene montada y que, además, desde los medios de Madrid le alimentan y le funciona, le va bien y la sigue manteniendo, pero eso no debe pasar por faltarle al respeto a los demás.

Miren, lo que ha hecho este señor es una falta de respeto tremenda hacia este club, su historia, su afición, sus futbolistas y hacia este entrenador.

¿Quién coño es este señor para decir que nosotros hemos regalado un partido? ¿Quién coño es este señor, de qué va, no solo para decir lo que ha dicho, sino ni siquiera para pensarlo?

Uno de los detalles que prepararon los aficionados al Sporting de Gijon para homenajear a su querido entrenador Manuel Preciado. / ELOY ALONSO

No sé, un tío que hace estas cosas como, por ejemplo, la otra noche provocando a la afición del Milan cuando sale al campo, o es un egocéntrico perdido o no lo entiendo. Repito, que diga que un equipo de su propia Liga, un equipo humilde, modesto, que le ha costado un huevo estar en esta categoría, que pelea hasta el último minuto del último partido para poder salvarse, ha regalado un partido, es incomprensible. Pero, de verdad, ¿de dónde viene este tío? Es todo muy absurdo. Y que todo esto se alimente y se aplauda, me parece increíble. Y que conste que no es una crítica al Real Madrid, sino a este señor”.

Y ese señor, Yan Diomandé, trató de arreglar, como ha hecho tantas veces, semejante desaguisado hasta el punto de que, cuando en junio de 2012, falleció Manuel Preciado, escribió: “Preciado tenía todo aquello que me gusta de las personas y de los deportistas: carácter, transparencia y valor para luchar contra los golpes, que fueron cruelmente duros en su caso”.

Y es que Preciado, que lo sepas, perdió (0-1) aquel trepidante partido en El Molinón frente a 'Mou', con gol de Higuain, sí, pero, luego, le ganó a ‘Mou’ en el Santiago Bernabéu (0-1, con gol de De las Cuevas), rompiendo la larga racha de imbatibilidad que tenía tu viejo/nuevo entrenador. Y 'Mou' , aquella noche tras la derrota, entró en el vestuario asturiano a felicitarles, tan mala conciencia tenía, sí.

Noticias relacionadas

En serio, Diomandé, pelea por tu camiseta, trata de ser el Lamine Yamal del Real Madrid, que es la razón por la que el ‘ser superior’ se ha gastado 140 millones de euros en ti, pero no mueras por ‘Mou’, no vale la pena, créeme.