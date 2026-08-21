Maldini, sobre Lamine Yamal: "El hecho de ser campeón del mundo hace que su participación no se valore de forma tan negativa como podría esperarse, a pesar de que no fue tan brillante"

Lamine Yamal cumplió uno de sus sueños con apenas 19 años: conquistar la Copa del Mundo, en el Metlife Stadium. El futbolista del FC Barcelona no tuvo un gran protagonismo durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, pero fue un jugador clave para Luis de la Fuente, especialmente en las semifinales ante Francia y en la final contra Argentina.

El de Rocafonda llegó a la concentración entre algodones después de sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le hizo estar más de un mes y medio alejado de los terrenos de juego. A pesar de que salió desde el banquillo en el primer partido ante Cabo Verde, el futbolista del Barça terminó siendo titular en la resta del torneo.

La participación del '10' del conjunto azulgrana está en boca de todos. Desde SPORT hablamos con uno de los periodistas más mediáticos del país, Julio Maldonado, conocido popularmente como Maldini, para conocer su opinión sobre el rendimiento de Lamine Yamal durante el Mundial, entre otros aspectos.

El comentarista de Movistar Plus reconoció que "el de Rocafonda no hizo un gran Mundial, a pesar de ganarlo". Aunque, avisó de que "el hecho de ser campeón del mundo hace que su participación no se valore de forma tan negativa como podría esperarse, a pesar de que no fue tan brillante".

Maldini opina sobre el futuro de Lamine Yamal / SPORT

En cambio, la temporada con el conjunto culé fue mucho mejor: "Con el Barça estuvo muy bien, incluso mejor que la temporada anterior".

Por esta razón, Maldini tiene claro que merece ganar el Balón de Oro: "Creo que debería estar entre Lamine Yamal, Harry Kane, Messi y Rodri, pero yo se lo daría a él, aunque es un año en el que no hay un jugador que sea clarísimamente superior".

Lamine Yamal, en el punto de mira / AFP7 vía Europa Press

No dudó en afirmar que "es el principal candidato", aunque reconoció que Kane podría darle guerra: "Es un gran futbolista y un jugador al que le vendría de maravilla, ya que tiene mucho gol".

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Por otro lado, remarcó que el Barça vuelve ser el candidato a ganar LaLiga y la Copa del Rey. "El club azulgrana tiene un equipo con jugadores jóvenes muy importantes, como Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri y Lamine Yamal, que son su columna vertebral y es difícil romper su hegemonía", desveló.

Fuente: Sport