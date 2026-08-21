El Barça podría recuperar su escudo original con la camiseta de la temporada 2027-28

Todavía no ha comenzado esta temporada de forma oficial, pero algunos ya especulan sobre cómo podría ser la equipación del Barça para la campaña 2027-28. Una camiseta que podría tener una gran diferencia respecto a sus predecesoras: el escudo azulgrana.

Según 'Footy Headlines', un portal digital especializado en equipaciones de clubs de fútbol, Nike ya estaría diseñando la camiseta, que incluiría el primer escudo de la historia del club, en vez del actual. Esta sería la primera vez que el Barça recupera su escudo original.

El primer escudo de la historia

Aún queda mucho para poder confirmarse esta información, pero lo cierto es que la camiseta promete si se termina dando este homenaje a los inicios del club azulgrana. El primer escudo del FC Barcelona se usó desde su fundación (1899) hasta 1910 y era el emblema oficial de la ciudad de Barcelona, con la 'Creu de Sant Jordi' y la 'Senyera' que se mantienen hasta el día de hoy. El escudo incluía una corona y un murciélago en su parte superior y estaba rodeado por ramas de laurel y palmera.

Colores más oscuros

Además de este posible viaje al pasado, el portal especializado también da detalles sobre el diseño de la camiseta, que mantendría las tradicionales franjas azulgranas, pero con unos colores más oscuros de lo habitual. A partir de esta filtración, son varios los usuarios que han creado sus posibles conceptos de cómo se vería la camiseta si ya se hubiera presentado.

Un diseño que puede ser modificado

Aunque estos conceptos realistas son solo para hacerse una idea de lo que podría ser la equipación de la 2027-28, la realidad es que aún se encuentra lejos de su presentación oficial, que será el próximo verano. Por ello, tanto el diseño como sus detalles podrían ser modificados antes de su salida al mercado.

Eso sí, 'Footy Headlines' asegura que las probabilidades de que el escudo histórico forme parte del diseño son muy altas. Queda por ver si se usaría durante toda la temporada o solo para algunos partidos especiales.

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La moda de recuperar escudos históricos

La recuperación de escudos antiguos es una tendencia que siguen cada vez más clubs, algunos solo para equipaciones y temporadas concretas como sería el posible caso del Barça. En cambio, otros recuperan el emblema en todos los ámbitos del club, como lo hicieron el Liverpool o el Manchester City, por ejemplo.