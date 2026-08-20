Zarco, el último resucitado de MotoGP, regresa a la competición 100 días después de su grave accidente

Sé que muchas veces ustedes, que también sienten la misma pasión que nosotros por los deportistas y no solo por los deportistas de élite, piensan, creen, que exageramos sobre su tremendo sacrificio y, muy especialmente, predisposición a superar todas las dificultades físicas y mentales que se cruzan en su camino a seguir manteniéndose en la élite de su deporte.

Ese coraje no es invención nuestra, ni siquiera de los médicos que los atienden, cuidan y operan, o de los fisios que les acompañan en sus rehabilitaciones. Cada mes, casi cada semana, cada quince días, como poco, tenemos, al menos en el motociclismo, ejemplos de esa perseverancia.

Cuando el campeonísimo Johan Zarco, bicampeón del mundo de Moto2 y una de las estrellas de Honda en MotoGP, sufrió un gravísimo accidente en Montmeló (Barcelona), oculto bajo el no menos espectacular percance que sufrió Àlex Márquez, hubo varios cirujanos que no se atrevieron a intervenir, de inmediato, a Zarco. Es más, hubo quien hasta dudó que el francés pudiese regresar, algún día, a la competición.

Accidente tremendo

Mas de cien días después del accidente que sufrió en el GP de Catalunya, el piloto francés de LCR-Honda ha recibido la autorización de sus médicos para volver a la competición en Motorland (Aragón), la próxima semana, siempre y cuando supere la evaluación médica a la que será sometido por el doctor Ángel Charte, director médico de MotoGP, el próximo jueves en el trazado aragonés.

Zarco sufrió una caída en la primera curva de la segunda salida, tras una primera bandera roja, el domingo del GP de Catalunya.. En el accidente, en el que se vieron involucrados Luca Marini y ‘Pecco’ Bagnaia, a Zarco se le quedó enganchada la pierda izquierda en la rueda trasera de la Ducati #63, sufriendo una fea lesión de ligamentos en la rodilla, además de un quemadura profunda en la misma zona.

Johann Zarco vuvle a sonreir tras 100 días de incertidumbre. / LCR HONDA MEDIA

Inicialmente, los médicos optaron por esperar a que bajara la inflamación en la rodilla y que se recuperara de la quemadura para intervenirles quirúrgicamente, pero a medida que iban pasando los días, el diagnóstico del doctor Bertrand Sonnery-Cottet y su equipo en Lyon cambió a un tratamiento conservador, esquivando Zarco el quirófano y anunciando el equipo LCR una posible reaparición en septiemnbre.

Sin embargo, según informa hoy Irene Aneas, la eficacísima jefa de prensa del ‘team’ del italiano Lucio Cecchinello, que ha mantenido a los medios rigurosamente informados al día de la evolución de la grave lesión de Zarco, "la recuperación de Johann ha progresado favorablemente en las últimas semanas, lo que le ha permitido adelantar su regreso a las pistas".

Feliz de regresar

El piloto, según la misma fuente, "ha aumentado progresivamente su carga de trabajo, pilotando tanto una ‘supermotard’ como una Honda CBR1000RR, como parte de su rehabilitación", tal y como adelantó Motorsport.con el pasado 7 de agosto.

La conclusión es que "tras haber progresado de forma constante y habiendo recibido la autorización de su equipo médico para volver a competir, Zarco viajará, la próxima semana, a Aragón con el objetivo de regresar a la competición, sujeto a superar la evaluación médica obligatoria en el circuito", se informa.

"Estoy muy contento con la evolución y recuperación de mi rodilla", explica el pioto francés. "Me siento lo suficientemente bien como para volver a subirme a la moto de MotoGP y tengo muchas ganas de volver a competir. La Supermoto y la CBR me han servido mucho para aumentar la intensidad y hacer tandas largas. He echado mucho de menos a mi equipo, las carreras y el paddock, ¡así que estoy deseando volver a Aragón!".

El accidente de Johann Zarco, en el mismo GP de Catalunya donde se produjo el estremecedor percance de Àlex Márquez, hizo sospechar a muchos que el bicampeón francés no volvería a competir este año y, sin embargo, volverá a subirse a su Honda en Aragón.

"Nos alegra mucho ver que la recuperación de Johann progresa tan bien y poder darle la bienvenida de nuevo antes de lo previsto", explica por su parte Cecchinello, director del equipo y uno de los grandes capitanes de MotoGP en el Mundial. "Iremos paso a paso, pero todos estamos deseando tenerlo de vuelta con el equipo y volver a trabajar juntos en la pista".

Tras lesionarse el 17 de mayo, Zarco cumple hoy 96 días de baja, y si reaparece el viernes 28 de agosto en el FP1 del GP de Aragón, habrá estado más de 100 días fuera de los circuitos, en los que se ha perdido seis grandes premios, los de Italia, Hungría, República Checa, Países Bajos, Alemania y, tras el parón veraniego, la carrera de Silverstone.

Durante todas estas carreras, LCR ha contado con la formidable contribución del piloto británico Cal Crutchlow, de 40 años y retirado desde 2020, que ha tomado parte en esos seis findes de semana como sustituto, sin haber logrado, sin embargo, puntuar, aunque se quedó muy cerca en Hungría y Países Bajos, donde cruzó la meta 16º.

Noticias relacionadas

Pese a que todo el equipo LCR espera que Zarco cuente con el visto bueno del doctor Charte, al menos para tomar parte en el primer ensayo del GP, a media mañana del viernes, Cecchinello le ha pedido a Crutchlow que viaje a Motorland, por si son necesarios, de nuevo, sus servicios.