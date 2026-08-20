Así se ha reforzado el Barça: nuevas caras y nuevas capitanas

Empieza una nueva etapa en Can Barça. Un nuevo ciclo con muchos elementos del anterior. El Barça de Pere Romeu echa a andar después de un verano complicado y por momentos triste, pero una cualidad que aúnan todos los grandes campeones es no darse por vencidos. Eso quiere hacer el equipo azulgrana, vigente campeón de todo: mantener su reinado y encontrar de nuevo su mejor versión. Para ello, en los despachos ha habido trabajo. Las salidas dolorosas de Alexia Putellas, Ona Batlle, Mapi León y Salma Paralluelo dejaron huecos en la plantilla. Se han incorporado nuevas piezas a la vez que se han potenciado liderazgos internos con una nueva capitana: Patri Guijarro.

Nueva referencia en ataque

Llegó la samba al Barça. Kerolin, procedente del Manchester City, es el gran fichaje de este mercado de verano azulgrana. La brasileña se ha convertido en el fichaje más caro del equipo después de que la entidad azulgrana desembolsara 1,2 millones por ella. Viene a ocupar la vacante que dejó la marcha de Salma Paralluelo en la banda y destaca por su desequilibrio en el uno contra uno, su velocidad y su facilidad para hacer gol. Sin duda, es un perfil diferente al que ha tenido hasta ahora el Barça y será necesario ver cómo se adapta al vestuario, en el que ya ha hecho buenas migas con sus compañeras.

Regreso a casa

Hay quien vuelve a casa. Martina Fernández volverá a vestir la camiseta azulgrana una temporada y media después. Tras debutar con el primer equipo azulgrana en febrero de 2022, cuando tenía 17 años, su crecimiento fue exponencial y continuo durante las siguientes dos campañas, donde entró a formar parte del primer equipo. Sin embargo, en enero de 2025 se marchó cedida al Everton, club que terminó fichándola al terminar el curso. En julio de 2026, el Barça ha ejercido el derecho de recompra y la ampurdanesa regresa al club para seguir creciendo como una defensa con inteligencia táctica, buena salida de balón y liderazgo.

Talento joven

Además de Martina, el Barça ha incorporado a Renée van Asten, procedente del Ajax. La defensa neerlandesa, de 19 años, tiene firmado hasta el 30 de junio de 2030 y llega a Barcelona después de completar su temporada de irrupción en el fútbol de élite. "[Venir al Barça] lo significa todo para mí. Es un gran honor y estoy muy orgullosa de poder estar aquí con mi familia. Todo es muy nuevo para mí, tantas cámaras, pero realmente significa muchísimo para mí", confesó la central que ya se ha hecho al vestuario azulgrana.

Y la cuarta y última incorporación (por el momento) ha sido la de la guardameta Tyler McCamey, procedente libre del Dallas Trinity FC y con contrato azulgrana hasta 2028. Si bien es verdad que su llegada refuerza la portería, no se espera que tenga un papel protagonista, ya que, en principio, será la tercera portera.

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Nuevos liderazgos

Patri Guijarro toma el relevo de Alexia Putellas. La mallorquina será la capitana y cogerá el brazalete tras la marcha de Alexia y se consuma así el traspaso de poderes que ya inició la de Mollet del Vallès antes de fichar por el London City. Con Patri, Marta Torrejón mantendrá los galones respetando la veteranía y la leyenda que es la defensa catalana. También formarán parte del grupo de capitanas Irene Paredes, como el año pasado, y Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen, que se estrenan esta temporada.