Baloncesto
El pívot español Izan Almansa deja el Real Madrid
El jugador murciano deja el club blanco, pese a tener contrato hasta 2029
Europa Press
El pívot español Izan Almansa deja el Real Madrid, pese a tener contrato todavía por tres años, hasta 2029, tras una temporada en el conjunto madridista, la 2025-26, en la que alternó el primer equipo merengue con la Liga U.
"El Real Madrid CF e Izan Almansa han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club, que quiere agradecer su compromiso y dedicación durante la temporada en la que ha defendido nuestra camiseta y le desea lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", expresó el comunicado de la entidad blanca.
El joven internacional absoluto español, de 21 años y que el verano pasado firmó por cuatro temporadas -hasta 202- con el Real Madrid, disputó un total de 19 encuentros en la Liga Endesa y otros 3 en Euroliga en la pasada temporada, después de que el equipo madridista lo firmara tras confirmarse que los Philadelphia 76ers lo mandaban a su equipo afiliado de la G League de la NBA, los Delaware Blue Coats.
Ahora, según varias informaciones, el joven pívot murciano, de 2,07 e hijo del exjugador Steve Horton, habría elegido la NCAA de Estados Unidos para seguir su carrera, después de un curso en el que en el Real Madrid ha alternado el primer equipo y la Liga U.
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