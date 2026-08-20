Livakovic, el experimentado portero por el que negocia el Barça: grandes actuaciones en Mundiales y polémica con el Girona

Dominik Livakovic es el nombre que más fuerza está cogiendo tras cerrar las operaciones estelares de Rodri y João Cancelo. El guardameta croata despierta mucho interés en el club azulgrana, que quiere dejar algunas tareas hechas de cara al próximo verano.

El actual sustituto de Joan Garcia, Wojciech Szczesny, termina contrato en junio de 2027 y todo apunta a que se dará su segunda -y esta vez definitiva- retirada. Por ello, Deco ya inició la búsqueda de un segundo portero pensando el futuro próximo, y parece ser que ya tiene a uno sus manos.

El Barça negocia un acuerdo con el Fenerbahçe por Livakovic. Se calcula que la operación giraría en torno a los tres millones de euros más algunos variables y, tras ser fichado, la idea sería enviarlo cedido al Dinamo de Zagreb durante una temporada. Cuando finalice el préstamo, el portero de 31 años ya regresaría a las filas azulgranas para ocupar el puesto de segundo portero.

Un ícono en Croacia

Livakovic es un guardameta experimentado, con actuaciones destacadas en los dos últimos Mundiales (2022 y 2026) y Eurocopas (2021 y 2024) como portero titular de la selección croata. En Qatar, fue el héroe del partido ante Brasil para acceder a semifinales, con paradas clave tanto durante el partido como en la tanda de penaltis. Este verano, también fue sobresaliente, especialmente ante Inglaterra. Pese a la derrota, Livakovic firmó un partido espectacular con ocho paradas, seis de ellas en solo un minuto y medio.

De hecho, el último Mundial fue la causa de una polémica que estalló en Girona el pasado mes de enero. El croata aterrizó en la Liga en septiembre de 2025, en el último día del mercado, ya que su club, el Fenerbahçe, había incorporado a Ederson como guardameta titular.

El conflicto con el Girona

Míchel apostó por mantener la portería a manos de Gazzaniga, por lo que Livakovic, con el Mundial a la vuelta de la esquina, tomó una drástica decisión. Las reglas FIFA permiten a un jugador inscribirse con tres equipos en una sola temporada, pero solo deja jugar con dos de ellos. El croata ya había disputado algunos partidos con el conjunto turco antes de llegar a Catalunya. Al ver que no sería titular con Míchel, y que no estaría a tono para el Mundial, decidió no jugar con el Girona para poder buscarse un nuevo destino.

"Es un tío espectacular, pero tiene una línea de tiempo con sus objetivos diferentes a los objetivos de Girona. Él necesita jugar por el Mundial, no por Girona, y él me lo dijo. Es sincero y yo también. Me dijo que no quería estar aquí, que quería jugar en otro equipo porque si jugaba con Girona no podría jugar en otro equipo", comentó el técnico de Vallecas, reconociendo que incluso llegó a negarse a jugar partidos de Copa del Rey.

Regreso al Dinamo de Zagreb

Finalmente, Livakovic consiguió abandonar el conjunto catalán sin haber disputado ni un solo minuto, lo que le permitió jugar con su nuevo club: el Dinamo de Zagreb. Llegó, de nuevo, en calidad de cedido, aunque ya había jugado varias temporadas con el club croata en el pasado. "Hubo bastantes ofertas de otros clubes, especialmente de Italia, pero ya me había puesto de acuerdo con la directiva del Dinamo en noviembre y ningún otro club me interesaba. Tomé la decisión tanto por motivos deportivos como por las emociones hacia el Dinamo", reconoció el guardameta en su presentación.

En la capital croata, pudo volver a disputar partidos para llegar en plena forma con su selección. Aunque ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la liga de su país, Livakovic también ha disputado competición europea en todas sus temporadas con el Dinamo de Zagreb, acumulando 16 partidos de Champions League (más 29 de rondas previas) y 37 de Europa League, algunos con el Fenerbahçe.

Noticias relacionadas

Livakovic en un partido de Champions League entre el Dinamo de Zagreb y el Chelsea. / ANTONIO BAT / EFE

Por todo ello, el Barça pretende cerrar esta operación para asegurarse un guardameta con veteranía y buen rendimiento en partidos de máxima exigencia, con la intención de que ocupe el segundo puesto de la portería azulgrana tras la partida de Szczesny.