Kilian Jornet pasará por el quirófano y no correrá la 'ultra trail' del Mont Blanc

El atleta catalán Kilian Jornet anunció este jueves que no correrá la 'Ultra Trail' del Mont Blanc (UTMB) que se disputará la semana próxima en los Alpes franceses porque sigue con los problemas de su lesión de rodilla y ha decidido operarse.

"Después de varios meses lidiando con una lesión de rodilla, hemos decidido junto a mi equipo médico que la cirugía es lo mejor que podemos hacer como siguiente paso", escribió el ultrafondista en su cuenta de Instagram.

Explicó que inicialmente habían adoptado un enfoque más conservador, pero señaló: "Después de un gran esfuerzo hace unos días me di cuenta de que el problema seguía ahí, lo que significa que tenemos que encontrar una solución más permanente".

"Soy deportista -dijo el catalán-, tengo un espíritu competitivo y como a todo al que le gusta este deporte, me cuesta decir que no a una carrera o a un proyecto. Pero ya he sufrido lesiones anteriormente y cada vez he recordado que estos momentos forman parte del proceso y que saber adaptarme es fundamental para poder seguir haciendo lo que me apasiona durante muchos años".

En cualquier caso, Jornet precisó que sí acudirá a Chamonix para presenciar la UTMB: "Estaré animando como siempre".

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La UTMB va a reunir del 24 al 28 de agosto a cerca de 10.000 corredores inscritos en alguna de las siete carreras, en particular la prueba mítica de 174 kilómetros, con 9.900 metros de desnivel, que comenzará el viernes por la tarde.