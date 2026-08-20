João Cancelo y su tercera presentación con el Barça: "Siempre quise estar aquí"

João Cancelo ha disfrutado de su tercera presentación con el Barça. Más que las dos primeras. La de 2023 y la de enero de 2026 fueron producto de sendas cesiones, la del Manchester City y la del Al-Hilal. Ahora, a los 32 años, ha firmado un contrato como dios manda. Por tres temporadas, una más de las que se negoció al principio porque se instala en el Camp Nou con la carta de libertad. El dinero del posible traspaso que pedía al cuadro saudí irá a su bolsillo.

Pero Cancelo no se mueve tanto por cuestiones crematísticas como por sentimiento. Siempre se ha manifestado un fan del Barça. Tras la primera experiencia le quedó una sensación "agridulce" porque la última temporada con Xavi se saldó sin títulos; en la más reciente anidó en él el deseo de repetir tras vivir la euforia del título de Liga, sabiendo que cuelga pendiente el reto de la Champions.

Tres veces, tres etapas

"Siempre quise estar aquí", ha repetido el apasionado Cancelo, que se hizo fan del Barça desde crío y que confirmó esos sentimientos con el Barça del 2009, de vuelta a la sala comercial donde posó en enero. Es el primer jugador de la historia que es presentado tres veces para cumplir tres etapas.

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Cancelo, durante el acto de su tercera presentación. / Lluís Gené / AFP

"Veía a Dani Alves, que ha sido el único referente en mi posición, a pesar de otros grandes jugadores como Cafu o [Philip] Lahm. Yo quería hacer lo que veía hacer a Alves en el Barça, para mí el mejor equipo de la historia del fútbol", explicaba el futbolista lisboeta, fan declarado también del Benfica. "Me identificaba con la forma de jugar del Barça y deseaba jugar yo también", corroboró. Hubo dos intentos frustrados cuando militaba en el Valencia y otro con el City. Su persistencia le ha devuelto al Camp Nou.