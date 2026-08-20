Tenis
El español Alejandro Davidovich no competirá en el Abierto de Estados Unidos
El tenista malagueño ya se ha perdido la gira norteamericana por problemas en la espalda
Efe
El español Alejandro Davidovich no competirá en el Abierto de Estados Unidos, según anunció este jueves el torneo, debido a los problemas de espalda que padece en los últimos meses y que le han hecho perderse la gira norteamericana.
"Alejandro Davidovich Fokina se ha retirado del cuadro principal individual masculino del US Open. Alexei Popyrin pasa al cuadro principal", indicó en un comunicado la organización.
El ATP 250 de Umag, en julio, fue el último torneo que disputó el número 27 del mundo, quien no ha logrado recuperarse a tiempo de sus problemas físicos.
El tenista español alcanzó la segunda ronda hace un año en el Abierto de Estados Unidos, una competición en la que nunca ha logrado pasar de octavos de final en seis apariciones en el cuadro principal.
- Una agente de la Policía Nacional destinada en Catalunya logra un campeonato del mundo de kárate
- El Barça gana un tórrido Gamper que acaba a guantazos en la grada
- El Girona abre expediente disciplinario a Tsygankov después de publicar mensajes privados del club
- Pernat: 'Márquez volverá a ganar el título porque es quien mejor maneja todos los resortes de MotoGP
- Trofeo Joan Gamper masculino 2026: fecha, rival, horario y dónde ver el partido del Barça
- Un elenco de estrellas acompaña a Pogacar en la Vuelta que empieza el sábado
- Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
- Todo lo que pierde el Real Madrid con el fichaje de Rodri por el Barça