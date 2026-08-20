El Covirán Granada lleva tres días sin entrenar por los terremotos

El Covirán Granada, que la próxima temporada competirá en Primera FEB tras descender desde la Liga Endesa, acumula tres días sin entrenar por el enjambre sísmico que está produciendo esta semana en Granada y su área metropolitana, aunque tiene previsto regresar al trabajo el viernes.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz, que se encuentra en plena pretemporada, tenía previsto ejercitarse con normalidad de lunes a viernes, pero los continuos terremotos modificaron su planificación desde la misma mañana del martes, que fue cuando se registró el temblor de más magnitud.

El Covirán Granada suspendió su entrenamiento de ese día, que se iba a celebrar en un Estadio de la Juventud que fue desalojado por los terremotos, mientras que posteriormente también han sido canceladas las sesiones tanto del miércoles como de este jueves.

La continuidad del enjambre sísmico en Granada y su área metropolitana, aparte del hecho de entrenar bajo techo y de haber sido necesaria una revisión por parte de los técnicos de los lugares de preparación del equipo para confirmar que no tienen daños estructurales, está detrás de la decisión del club de suspender sus entrenamientos estos tres días.

Está previsto que el Covirán Granada regrese al trabajo este viernes en el Palacio de los Deportes y que vuelva a ejercitarse el sábado, día que en la planificación inicial era de descanso, han anunciado dede el club a los medios.

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No obstante, los terremotos continúan en la zona y desde la pasada medianoche se han producido cerca de una decena, uno de ellos con una magnitud de 3,4 que ha sido ampliamente sentido por la población.