Rodri, el más aclamado en la presentación del Barça

Como una estrella mundial. Como el mejor jugador del mundo. Como el futbolista con más clase del momento. Como un crack en su función. Como un fichaje entusiasmante. Como un ídolo. Como un barcelonista que ha rechazado al Madrid. Como un refuerzo deseado. Como todo lo que es y representa, Rodrigo Hernández fue el jugador más aplaudido, más coreado y más aclamado en la presentación del Barça.

Fue el último de la plantilla en salir al césped para fomentar una expectación innecesaria. Habría sido igualmente el más vitoreado. Detrás de Antonhy Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, tal que fueran los teloneros del refuerzo estelar, y que no generaron los decibelios que sí arrancó Rodri, el noveno campeón del mundo de la plantilla. Felicitados expresamente por Raphinha, el capitán. A él volveremos.

El primero en aparecer

Rodri había sido el primero en pisar el césped tras la llegada del equipo al Camp Nou. Acompañado de Pedri, que le enseñaba el estado de las obras. Ya están construidos los dos pisos de los palcos vip, seguramente a falta de los alicatados y las maderas nobles. La tercera gradería, aún sin sillas, ya tiene la corona superior donde se erigirá la visera, el motivo por el que el equipo y el Joan Gamper regresarán a Montjuïc el próximo verano.

Rodrigo Hernández y Pedri, en la llegada del equipo al Camp Nou. / Quique García / Efe

Cancelo no sale con el grupo

Debió sentirse avergonzado Rodri, de natural serio y discreto, refractario a las estridencias, por el trato especial recibido. Acabada la presentación, desapareció. No jugó. Con dos días ajetreados en Barcelona, Hansi Flick prefirió resguardarle para cuando empiece la competición a partir del domingo en Elche.

El mediocampista se sentó en la grada junto con João Cancelo, el único que no salió a saludar. Su equipo, el Al-Hilal, de Arabia Saudí, todavía no ha enviado todos los papeles para que se tramite el tránsfer internacional. Se quedó el pobre portugués sin aplausos.

Hans-Dieter Flick, antes de comenzar el partido del Trofeo Joan Gamper. / Quique García / EFE

No fue una tarde atronadora, ni mucho menos, que estuviera acorde con la grandeza de este Barça, doble campeón de Liga y medio campeón mundial. Las gradas estaban semivacías al comienzo de la presentación. Cogieron algo de color una hora más tarde, con el fútbol.

Flick, agradecido

La falta de pasión popular contrastó con el sentimiento de los parlamentos, a cargo de Hansi Flick y Raphinha, que sustituyó a Frenkie de Jong por expreso deseo del entrenador. Libró al holandés de la intervención tradicional del capitán por lo que pudiera pasar. Pasó que hubo aplausos y pitos por igual. Poco de todo.

Pero mucho con Flick, que combinó el catalán con el inglés. Anunció que el equipo está preparado para todos los retos, y pidió a la hinchada que siga incondicionalmente al lado del equipo. "Junts som més forts". El técnico echó la vista atrás para agradecer a los culés el cariño que le brindaron tras el fallecimiento de su padre. Sucedió el 10 de mayo, el mismo día del clásico con el Madrid, con la catarsis posterior de la conquista del título de Liga. "De todo cor, moltes gràcies", dijo.

Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, tres de los fichajes, en la presentación del Barça para la temporada 2026-27. / AFP7 vía Europa Press

Capitán con tablas

Raphinha tomó el micrófono por primera vez. Es el primer capitán, de momento de forma provisional. Pero habló como si llevara toda la vida. También echó la vista atrás sin retroceder tanto como el entrenador.

Se arrancó Raphinha recordando a Roony Bardghji, ausente por fuerza mayor por la grave lesión de ligamentos que sufrió en la rodilla. "Nos tendrá a todos disponibles para lo que necesite, porque es uno de los nuestros", dijo. Primera ovación.

Felicitación a los campeones

Continuó Raphinha felicitando a los campeones del mundo por "el trabajo espectacular que han hecho, algo que todos los jugadores del mundo desean", al proclamarse campeones del mundo. "Quiero decirles que me siento muy orgulloso de ellos", explicó.

Noticias relacionadas

Siguió Raphinha dando la bienvenida a los nuevos para decirles que "vestir esta camiseta y llevar este escudo es una responsabilidad muy grande, pero es lo más bonito que he vivido en mi vida y estoy seguro que para ellos será igual". Paró, emocionado. Terminó Raphinha de forma más clásica con un llamamiento a la grada: "Solamente juntos podremos ganar todos los títulos posibles".