Resolución agridulce: DAZN se hace con los derechos de Liga F a la baja

La historia que siempre se repite. La pesadilla recurrente cada pretemporada en el fútbol femenino español. Y la pregunta más repetida: ¿Dónde podremos ver los partidos de Liga F? Hasta este miércoles, a escasos días del inicio de la competición regular española, no hemos obtenido respuesta. Después de dos rondas para recolectar ofertas que se acercaran al dinero que se pedía por los derechos de la competición española, Liga F ya tiene operadores. DAZN y RTVE junto a TV3 han adquirido los derechos de emisión por tres temporadas. Eso sí, por un precio inferior al de la campaña pasada y al que se pedía por parte del Órgano de Control en un inicio.

Pese a que haya acuerdo final, no se ha realizado ninguna oferta que alcance el mínimo interpuesto por el Órgano de Control para la Gestión de los Derechos Audiovisuales de Liga F formado por los clubes. El precio por conseguir los derechos de todos los partidos era de 5 millones de euros por temporada (denominado Lote 1), mientras que si se quiere emitir solo cuatro partidos de cada jornada, por un precio de 2 millones (Lote 2).

Desde Liga F recalcaban antes del cierre de este tender a EL PERIÓDICO que no es que no se haya recibido ninguna oferta por los derechos, sino que las presentadas no son de las cantidades estipuladas. Y, por ello, el órgano ha abierto un segundo espacio que tiene de fecha límite este miércoles para que plataformas y cadenas de televisión se postulen para emitir el campeonato. Finalmente, el acuerdo ha llegado después de este segundo espacio y tras las decisión de los clubes de "priorizar la visibilidad" y el "mantener el sistema de estos últimos años".

Se mantiene el mismo operador

En teoría, DAZN había comprado en septiembre de 2022 los derechos de la liga femenina hasta 2027 por 7 millones de euros por temporada. Por lo tanto, debería haber emitido los partidos de la temporada que apenas empieza en una semana. Sin embargo, la plataforma se retiró de su acuerdo con La Liga F un año antes de tiempo y, por ello, estos derechos quedaron desiertos y volvieron a salir a concurso. Ahora se ha vuelto a hacer con los derechos por menos dinero y seguirá pudiendo emitir todos los partidos de cada jornada en cerrado.

En abierto, parte de la competición podrá verse por RTVE y TV3. La televisión pública se ha hecho con el nombrado Lote 2, de solo 4 partidos cada jornada y siempre los DAZN le permite, ya que la plataforma tiene la exclusividad.

Este medio ha intentado saber el punto de vista de DAZN, pero desde la plataforma no han querido hacer declaraciones, alegando que no hacen comentarios sobre los términos de los acuerdos comerciales, ni sobre ningún tipo de conversaciones de naturaleza privada con nuestros partners. Por ello, se remite a la información publicada por Liga F.

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Lo que no se ha cerrado es el tender internacional, ya que Liga F prefiere acordar los derechos de manera personalizada con cada país interesado. Además, de momento, no hay cifras definidas de cuánto recibirán los clubes de manera inidivual por derechos audivisuales.