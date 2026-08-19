Musiala explica la causa de sus desplomes en el campo: "Tengo una disfunción neurológica"

Jamal Musiala sufrió este martes un nuevo desplome durante un partido amistoso entre el Bayern de Múnich y el Heidenheim. El jugador alemán salió desde el banquillo durante la segunda parte y sólo pudo estar seis minutos en el césped antes de caerse al suelo. Del mismo modo que en la otra ocasión, fue atendido por los servicios médicos y pudo salir del terreno de juego por su propio pie.

El primer desplome sucedió cuatro días antes en otro amistoso de pretemporada ante el RB Leipzig. Musiala también salió en la segunda parte y, tras 20 minutos, se desvaneció. La explicación oficial a este suceso aludía a un golpe de calor, pero tras su segundo episodio el mismo jugador prefirió dar más detalles para tranquilizar a sus seguidores.

¡Me encuentro bien!

"Lo primero es lo primero: ¡me encuentro bien!", empezó diciendo la joven promesa del fútbol alemán.

"Entiendo que muchos estéis preocupados. Hoy quiero disipar esas dudas y explicar la situación: me han diagnosticado unas crisis de desconexiones breves y temporales -pero altamente tratables- causadas por una disfunción neurológica. Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente", detalló.

"No existe ningún riesgo adicional para mi salud"

El jugador de 23 años aclaró que el club conoce su patología: "Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi entorno personal están a mi lado, ayudándome a superar esto".

"Es importante destacar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener contacto continuo con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; contando con el visto bueno de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más favorece mi recuperación: vivir mi vida con normalidad y perseguir mi pasión por el fútbol. He asumido plena responsabilidad en esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por el buen camino", de esta forma, Musiala rebajó la preocupación de sus aficionados y afirmó que desea continuar con su carrera.

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El futbolista del Bayern finalizó el comunicado pidiendo tiempo y comprensión, ya que prefiere mantener este asunto con su círculo más cercano.